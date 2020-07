9 lug 2020 10:00

SO' FINITI I GRAFFITI - A PARIGI FINISCE NEI GUAI IL MITOLOGICO STREET ARTIST, WILFRID AZENCOTH: IL "GRAFFITARO CORTESE" E' STATO DENUNCIATO PER STUPRO E AGGRESSIONI SESSUALI DA 25 DONNE - TUTTI HANNO CAMMINATO ALMENO UNA VOLTA SULLA SUA SCRITTA “AMORE CHE VA IN GIRO PER LE STRADE”. SI FA PRESTO A CHIAMARLO AMORE…