SOCCHIUDETE I PORTI - CONTINUA IL CAOS MIGRANTI IN SICILIA: LA NAVE PER LA QUARANTENA NON BASTERÀ A SVUOTARE L’HOTSPOT DI LAMPEDUSA, MENTRE CONTINUANO AD ARRIVARE BARCHINI – NUOVI TENTATIVI DI FUGA A PORTO EMPEDOCLE.E MESSINA, SI CERCANO STRUTTURE DOVE PORTARE LE PERSONE CHE ARRIVANO. INTANTO A CATANIA SI STA MONTANDO UNA TENDOPOLI DA 300 POSTI IN BARBA ALLE RICHIESTE DEI SINDACI…

Fabio Albanese per “la Stampa”

migranti a lampedusa 2

A Lampedusa l'ennesima giornata di sbarchi ha riportato l'asticella nell'hotspot sopra quota mille migranti. Ora si spera nella «Azzurra», la nuova nave-quarantena appena arrivata e che ieri sera, dopo un giorno di controlli anti-Covid effettuati a Porto Empedocle, ha preso il mare per l'isola delle Pelagie dove oggi dovrebbe imbarcare per la quarantena circa 700 persone.

Poi dovrebbe restare in rada. Non basterà a svuotare la struttura di contrada Imbriacola tanto che la seconda nave, per la quale ieri è partita al Viminale la gara d'appalto, potrebbe essere posizionata in Sicilia e non più in Calabria. E d'altronde, è probabile che nella notte altri barchini di migranti arrivino a Lampedusa.

la nave azzurra arriva a lampedusa

Ma al momento è questo tutto ciò che può sperare l'isola, assieme a possibili altri trasferimenti in Sicilia via traghetto di linea per Porto Empedocle. Dove ieri, nella tensostruttura al porto in cui vengono raggruppati i migranti in attesa del trasferimento, si sono vissuti momenti di tensione per il tentativo di fuga, riferito dal sindaco Ida Carmina, di una quarantina di tunisini.

nave azzurra

La prefettura di Agrigento, che parla di protesta ma non di fuga, ha fatto sapere che il motivo era legato al troppo caldo all'interno della mega tenda, problema che sarebbe stato risolto consentendo ai migranti di restare all'esterno, anche se sorvegliati. Oggi anche loro, in tutto sono 370, dovrebbero essere trasferiti.

migranti lampedusa 1

Ancora ieri sera si era però alla ricerca di strutture dove portarli, molti dovrebbero andare nel Cpr, il centro per i rimpatri, di Caltanissetta da dove nei giorni scorsi in decine avevano tentato di scappare. Quello delle fughe dalle strutture di accoglienza anche ieri è stato un problema registrato da più parti: 5 migranti sono fuggiti dal Cpa di caserma Bisconte a Messina (uno riportato poco dopo); 3, poi ripresi, hanno scavalcato la recinzione dell'hotspot di Lampedusa; 32 degli 83 arrivati il 31 luglio in un hotel di Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, si sono allontanati alla spicciolata e non sono stati ancora rintracciati; un altro è fuggito da Matera.

migranti arrivano a lampedusa

Il governo è alla ricerca di posti «sicuri» per la quarantena dei nuovi arrivati. Per questo da sabato in contrada Salonia nel territorio di Vizzini, nel Catanese, è in corso da parte della Croce Rossa il montaggio di una tendopoli per 300 posti, all'interno di un deposito abbandonato dell'Aeronautica militare. Le autorità assicurano che sarà usata solo come ultima spiaggia nel caso di un numero eccessivo di arrivi.

Ma il sindaco di Vizzini, Vito Cortese, è scettico: «Una decisione che stiamo subendo -ha detto ieri in prefettura a Catania durante il Comitato per l'ordine pubblico - e i lavori sono così avanti che solo un deciso intervento del presidente della Regione potrebbe aiutarci». Il governatore Musumeci in realtà già nei giorni scorsi aveva messo le mani avanti ma inutilmente. Una struttura simile starebbe sorgendo anche al di fuori della Sicilia.

migranti lampedusa

Il prefetto Sammartino oggi incontrerà i sindaci del comprensorio, lo stesso nel quale sorgeva il famigerato Cara di Mineo. In mare vengono segnalate diverse barche di migranti. Per 3, circa 115 persone, ieri ha chiesto aiuto Alarm Phone mentre 3 corpi sono stati trovati su una spiaggia libica.

nave azzurra 2 migranti a lampedusa MIGRANTI LAMPEDUSA 1 lampedusa, hotspot al collasso MIGRANTI SOCCORSO AL LARGO DI LAMPEDUSA naufragio migranti lampedusa migranti lampedusa nave mare jonio della ong mediterranea al largo di lampedusa lampedusa, hotspot al collasso 4 i migranti arrivano a lampedusa nonostante il coronavirus 5 i migranti arrivano a lampedusa nonostante il coronavirus lampedusa, hotspot al collasso 1 MIGRANTI TUNISINI CON BARBONCINO ARRIVANO A LAMPEDUSA lampedusa, hotspot al collasso 3 lampedusa, hotspot al collasso 2 lampedusa, hotspot al collasso 6

MIGRANTI LAMPEDUSA migranti a lampedusa 1 migranti a lampedusa 2 nave azzurra 1