I SOCIAL FANNO ANCHE COSE BUONE: UN VETERANO DELL'ESERCITO STATUNITENSE HA RITROVATO TRE BAMBINI ITALIANI CHE AVEVA SALVATO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE - MARTIN ADLER, OGGI 97ENNE, NEL 1944 ERA DI STANZA A MONTERENZIO, VICINO BOLOGNA, E PERLUSTRANDO UNA CASA ALL'APPARENZA VUOTA UDI' UN RUMORE PROVENIRE DA UN CESTO DI VIMINI - IMBRACCIO' IL FUCILE CONVINTO CHE NASCONDESSE UN SOLDATO NAZISTA QUANDO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi

Grazie alle indagini sui social media di sua figlia, un veterano della seconda guerra mondiale di 97 anni si è riunito con i tre bambini che ha trovato nascosti in un cesto in un villaggio italiano mentre i nazisti si ritiravano nel 1944.

Per più di sette decenni, Martin Adler ha custodito una foto in bianco e nero di se stesso che lo ritrae soldato ventenne insieme a tre bambini italiani vestiti in modo impeccabile.

Lunedì, il 97enne ha incontrato di persona i tre fratelli, ora ottantenni, per la prima volta dalla guerra.

Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi (oggi)

Adler ha teso la mano per stringere quelle di Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi per il gioioso ritrovamento all'aeroporto di Bologna dopo 20 ore di viaggio dalla sua casa di Boca Raton, in Florida.

Poi, proprio come faceva da soldato ventenne nel loro villaggio di Monterenzio, a circa 19 miglia a sud di Bologna, ha distribuito tavolette di cioccolato americano.

«Guarda il mio sorriso», ha detto Adler della tanto attesa riunione di persona, resa possibile dalla portata dei social media. È stato un lieto fine per una storia che avrebbe potuto facilmente essere una tragedia.

Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi (oggi) 5

La prima volta che il soldato e i bambini si videro, nel 1944, i tre volti fecero capolino da un enorme cesto di vimini dove la madre li aveva nascosti mentre i soldati si avvicinavano. Adler pensava che la casa fosse vuota, così ha puntato la sua mitragliatrice sul cestino quando ha sentito un rumore, pensando che dentro si nascondesse un soldato tedesco.

«La madre, la mamma, è uscita e si è messa proprio davanti alla mia pistola per impedirmi di sparare», ha ricordato Adler. «Ha messo il suo stomaco proprio contro la mia pistola, urlando: "Bambinis! Bambinis! Bambinis!" battendomi il petto», ricorda Adler.

Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi (oggi) 3

«Quella era una vera eroina, la madre, non io. La madre era una vera eroina. Riesci a immaginarti davanti a una pistola e urlare: "Bambini! No!"» ha detto. Adler trema ancora quando ricorda di essere stato a pochi secondi dall'aprire il fuoco sul canestro. E dopo tutti questi decenni, soffre ancora gli incubi della guerra, ha detto sua figlia, Rachelle Donley.

I bambini, dai 3 ai 6 anni quando si sono conosciuti, erano un ricordo felice. La sua compagnia rimase nel villaggio per un po' e lui passava e giocava con loro. Nell'aprile 1945, il leader fascista italiano Benito Mussolini fu catturato dalla resistenza italiana e giustiziato. Le forze tedesche in Italia si arresero finalmente il 2 maggio 1945, due giorni dopo il crollo di Berlino, secondo History Channel.

Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi (oggi) 2

Giuliana Naldi, la più giovane, è l'unica dei tre che ricorda Adler e il canestro. Ricorda di essere uscita e di aver visto Adler e un altro soldato americano, che da allora è morto. «Stavano ridendo», ricorda Naldi, che ora ha 80 anni. «Erano felici di non aver sparato».

Lei, d'altra parte, non ha capito bene cosa succedeva. «Non abbiamo avuto paura di niente», ha detto. Ricorda anche il cioccolato del soldato, che arrivava in un involucro blu e bianco. «Abbiamo mangiato così tanta di quella cioccolata», ha riso.

Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi (oggi) 4

Donley, la figlia di Adler, ha deciso durante il blocco COVID-19 di utilizzare i social media per cercare di rintracciare i bambini nella vecchia foto in bianco e nero, a partire dai gruppi di veterani in Nord America. Alla fine la foto è stata notata da un giornalista italiano che aveva scritto un libro sulla seconda guerra mondiale.

È stato in grado di rintracciare il reggimento di Adler - il 339° Fanteria, secondo il New York Times – e, grazie a un piccolo dettaglio della fotografia, anche dove era stato posizionato. La foto è stata poi pubblicata su un quotidiano locale, portando alla scoperta delle identità dei tre bambini, ormai nonni a loro volta.

Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi (oggi) 6

A dicembre i tre hanno condiviso una riunione video e hanno aspettato che l'allentamento delle regole di viaggio della pandemia rendesse possibile il viaggio transatlantico.

«Sono così felice e così orgoglioso di lui. Perché le cose avrebbero potuto essere così diverse in un secondo. La sua esitazione ha prodotto generazioni di persone», ha detto Donley.

«Sapere che Martin avrebbe potuto sparare e che nessuno della mia famiglia sarebbe esistito è qualcosa di molto grande», ha detto Roberta Fontana, una dei sei figli, otto nipoti e due pronipoti che discendono dai tre figli nascosti nel cesto di vimini. «È molto emozionante».

Martin Adler

Durante il suo soggiorno in Italia, Adler trascorrerà del tempo nel villaggio in cui era di stanza, prima di recarsi a Firenze, Napoli e Roma, dove spera di incontrare Papa Francesco. «Mio padre vuole davvero incontrare il papa», ha detto Donley. «Vuole condividere il suo messaggio di pace e amore. Mio padre è tutto incentrato sulla pace».