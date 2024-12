5 dic 2024 17:27

I SOCIAL STANNO RINCOGLIONENDO ANCHE I PRETI - DON AMBROGIO MAZZAI, SACERDOTE-INFLUENCER DELLA DIOCESI DI VERONA, SE LA PRENDE CON IL COMUNE PER L'ALBERO DI NATALE FUCSIA (DEFINITO "PISTOLOTTO") PIAZZATO DAVANTI ALLA CHIESA - SUI SOCIAL IL PARROCO CHIEDE L'OPINIONE DEI SUOI FOLLOWER: "SECONDO VOI C'E' TROPPA FROCIAGGINE IN COMUNE?" - IL PD INSORGE CONTRO LA FRASE: "SI TRATTA DI LINGUAGGIO OMOFOBO ALLA VANNACCI" (MA FORSE NON SI RICORDANO CHE DI "FROCIAGGINE" AVEVA PARLATO PAPA FRANCESCO IN PERSONA)