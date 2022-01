SOGNANDO LA FLORIDA - LA PANDEMIA HA CAMBIATO I DESIDERI DEI VIP, ANCHE NEL SETTORE IMMOBILIARE - ATTORI, MODELLE E SPORTIVI SI STANNO TRASFERENDO SULLE SPIAGGE DORATE DI MIAMI E DINTORNI, ATTIRATI DALLE TEMPERATURE CALDE E DALLA POSIZIONE STRATEGICA - DA IVANKA TRUMP A CINDY CRAWFORD, PASSANDO PER SPORTIVI COME LIONEL MESSI O SERENA WILLIAMS, LE CELEBRITA' STANNO COLONIZZANDO IL SUD A COLPI DI VILLONE...

Dagotraduzione da Architectural Digest

La casa di Miami di Jonas e Turner

Non è un segreto che negli ultimi due anni il settore immobiliare sia diventato sempre frenetico ed imprevedibile. Se un tempo New York e Los Angeles erano le due aree più care del paese, oggi non è più così. C’è invece un’area in forte crescita, ed è quella della Florida del Sud, che comprende Miami, Palm Beach, Fort Lauderdale e molti altri luoghi. «Che si tratti di ragioni fiscali o del meteo, le persone amano lo stile di vita della Florida» dice Michele Martinez, agente immobiliare. «Anche a febbraio fa caldo, e questo permette alle persone di fare molto di più. Abbiamo musei e parchi, si può passeggiare in spaggia o fare jogging ogni mattina, è davvero piacevole». La zona è diventata così meta di molto celebrità.

La casa in Florida di Crawford e Gerber

Non c’è dubbio che lo stile di vita della Florida, durante la pandemia, sia stato più che sostenibile: dovendo passare mesi rinchiusi dentro casa, cosa c’è di meglio di una proprietà a Palm Beach con spiaggia privata, piscina, palestra e cantina a temperatura controllata come quella acquistata da Sylvester Stallone per 35 milioni di dollari o la villa ispirata a Frank Lloyd Wright in cui si sono trasferiti Sophie Turner e Joe Jonas per 11 millioni?

Non solo. Quando la vita ha ripreso, i viaggiatori del mondo hanno visto la Florida come un’ottima base di partenza, perché «è la porta per le Americhe». «A molte celebrità piace saltare su uno yacht e andare fino alla prima isola delle Bahamas, scappare e stare su spiagge appartate. Miami è strategica, è in un’ottima posizione all’interno del paese, soprattutto per chi viaggia spesso in Europa e in America Latina».

La casa di Joe Jonas e Sophie Turner 2

Dal loro appezzamento di terreno sull’Indian Creek Island, acquistato per 32,3 milioni di dollari, sarebbe facile per Ivanka Trump e Jared Kuschner prendere rapidamente il mare. E sembra che anche Gisele Bündchen e Ton Brady siano pronti a sperimentare le comodità di un luogo del genere: poco dopo Trump e Kuschner, anche loro hanno acquistato un terreno a Indian Creek Island per 17 milioni di dollari.

Non è un caso che Indian Creek Island sia soprannominata “Billionaire Bunker”, e certamente si è guadagnata quel titolo. Che si tratti di «mmiami Beach, Aventura, Coral Gables, Pine Crest o Key Biscane, si tratta di comunità incorporate, che hanno la loro polizia e i loro vigili del fuoco» spiega Martinez. «Sono aree esclusive in cui le celebrità si sentono a proprio agio nel vivere». Con solo 42 residenti, Indian Creek Island ha 13 poliziotti, alcuni su motovedette, a vigilare sull’area.

La casa di Kevin James

Kushner e Trump non hanno influenzato solo Gisele Bündchen: poco dopo essersi trasferiti, il fratello di Jared, Joshua Kushner e sua moglie Karlie Kloss si sono diretti al Sud, acquistando una villa di 4.000 mq per 23,5 milioni di dollari a soli dieci minuti di macchina da loro.

Kloss, Bündchen, Trump, sono solo gli ultimi di una serie di vip della moda attratti dal clima caldo della Florida. Tommy Hilfiger e Dee Ocleppo hanno acquistato due proprietà in rapida successione. La prima è una casa arredata in stile Palm Beach da 9 milioni di dollari, e la seconda, acquistata pochi mesi dopo, è una casa in stile mediterraneo da 21 milioni di dollari anch'essa situata a Palm Beach. Anche Rande Gerber e Cindy Crawford si sono trasferiti.

Jared Kushner e Ivanka Trump

È innegabile che il calore costante è l'ideale per gli atleti più importanti. La star del calcio Lionel Messi se ne è accorta all'inizio di quest'anno e ha speso 7,3 milioni di dollari per l'intero piano di un condominio a Sunny Isles, non lontano da North Miami Beach. Nell'autunno del 2020, Serena Williams ha pagato al giocatore di baseball Yadier Molina 8 milioni di dollari per la sua casa, anche se ha rapidamente demolito la struttura ed è attualmente in procinto di costruire uno spazio tutto suo sui quattro acri di terreno. Il posto di Williams è molto più in alto rispetto alla maggior parte delle proprietà di cui sopra, anche se è ancora nel sud della Florida.

Kevin James, famoso per “The King of Queens” e “Hitch”, ha trovato il suo posto perfetto un po' più lontano, dimostrando che il boom immobiliare delle celebrità nella zona è in crescita. L'attore ha acquistato un'ampia casa sulla spiaggia a Delray Beach per 14 milioni di dollari all'inizio del 2021.