21 feb 2022 13:09

I SOGNI SON DESIDERI, ANZI BUSINESS - LA DISNEY HA LANCIATO IL PROGETTO “STORYLIVING”, UNA SERIE DI “VILLAGGI-PARADISO”, DOVE I FAN POTRANNO RISIEDERE PER TUTTA LA VITA – LA PRIMA COMUNITÀ SARÀ COSTRUITA NEL DESERTO DI COACHELLA, IN CALIFORNIA - IL CONCEPT PER IL VILLAGGIO MOSTRA VILLE, CONDOMINI E COMPLESSI RESIDENZIALI RAGGRUPPATI INTORNO A UNA “GRANDE OASI”, CON NEGOZI, RISTORANTI, UN HOTEL SULLA E ATTIVITÀ FIRMATE DISNEY DURANTE TUTTO L’ANNO – ANCHE IL PUBBLICO NON RESIDENTE POTRÀ VISITARE I VILLAGGI ACQUISTANDO UN PASS GIORNALIERO…