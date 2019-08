IL SOGNO CALIFORNIANO NON ESISTE PIÙ – DOPO SAN FRANCISCO E LOS ANGELES ANCHE SACRAMENTO AFFRONTA L’EMERGENZA SENZATETTO: AGHI E FECI IN STRADA, CLOCHARD EROINOMANI CHE ENTRANO NEI NEGOZI E SPACCANO TUTTO, SPAZZATURA OVUNQUE E GENTE ACCAMPATA SOTTO I PONTI – I COMMERCIANTI CHIUDONO MENTRE IN CITTÀ I VAGABONDI SONO AUMENTATI DEL 19% IN DUE ANNI…(VIDEO)

Cali Carlisle ammette di essere una drogata e di farsi di eroina. Ha il naso rosso, croste su tutto il corpo, quei pochi denti che le sono rimasti si sono anneriti. Ha solo 26 anni e la sua casa è un letto di fortuna sotto l'Interstate 80 a Sacramento.

Lei e il suo ragazzo sono solo due dei tanti senzatetto che affollano le strade della città. Dopo l’emergenza a San Francisco e a Los Angeles anche la capitale californiana si ritrova ad affrontare il problema delle persone che vivono in strada, aumentate negli ultimi due anni del 19%.

In città in molti sono esasperati e chiedono al governatore democratico Gavin Newsom una soluzione in tempi rapidi.

Ma in attesa di una mossa che possa arginare il problema la popolazione fa i conti con ciò che vuol dire convivere con persone che non hanno nulla e che si consumano giornalmente facendo ricorso a sostanze stupefacenti.

Alcuni imprenditori si stanno arrendendo: dopo essersi ritrovati tutti i giorni a dover ripulire feci, urine e siringhe accumulate in strada davanti alle loro vetrine hanno deciso di chiudere. «Un giorno un senzatetto eroinomane è entrato nel mio negozio in mutande - racconta un commericiante - Gli ho chiesto di uscire, ma poco prima di farlo ha spaccato tutto». C’è chi si sposta in un’altra zona e chi decide di resistere per portare avanti attività decennali.

A giorni alterni, i lavoratori del Dipartimento dei trasporti della California, supportati dagli agenti della pattuglia della Highway, puliscono sotto i cavalcavia della autostrade dove i senzatetto hanno messo radici.

Annunciano che stanno arrivando dando loro la possibilità di spostare quello che non vogliano sia buttato, ma poche ore dopo è di nuovo il caos. Adesso la speranza per molti abitanti è che con l’arrivo della nuova stagione molti di loro decidano di spostarsi in zone più calde.

«Sacramento è il luogo in cui viene detto alle persone che si possono mettere in tasca droghe a basso costo – racconta un residente – Sacramento è un posto meraviglioso, c’è bel tempo, ci sono persone simpatiche e accomodanti che danno soldi ai senzatetto, che purtroppo troppo spesso li spendono in droga».

