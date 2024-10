IL SOGNO DI MOLTI UOMINI? AVERE UNA RELAZIONE SENTIMENTALE CON UNA MISTRESS - A PAGAMENTO SE NE TROVANO TANTE MA MOLTI MASCHIETTI CERCANO, NELL’ANIMA GEMELLA, UNA PADRONA CHE LI FACCIA GODERE CALPESTANDOLI E UMILIANDOLI - BARBARA COSTA: “COME SI FA A FAR COESISTERE E IN EQUILIBRIO AMORE E SADOMASO? I FAN PIÙ REALISTI DEL BDSM BIASIMANO QUESTI SCHIAVI IN CERCA D’AMORE: COSA VOLETE, UNA DONNA CHE VI FRUSTI DI SANTA RAGIONE, MA CHE PURE VI STIRI LE CAMICIE, O CHE VI PORTI AL GUINZAGLIO, MENTRE ANDATE A FARE LA SPESA? LE MISTRESS ESPERTE E SCAFATE SOSTENGONO CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

mistress 7

Ci sono peni un po’ tristi, in giro, peni insoddisfatti, angosciati, e sono certi peni schiavi sadomaso che hanno questo problema: non trovano la mistress giusta! E per "giusta" intendono: una mistress che li schiavizzi non a pagamento, ma in una relazione stabile, e… magari… sentimentale! E già, pure nel "duro" mondo sadomaso si possono trovare schiavi romantici, schiavi che non ne possono più di essere comandati da mistress pecuniarie.

mistress 6

Sono schiavi bdsm di nuova generazione, per lo più 30enni, max 40enni, non gaudenti di padrone che trovano in rete, disponibili a far loro la più turpe delle sessioni sado, per soldi e con scarso autentico coinvolgimento necessario. Sul web di mistress se ne reperiscono quante ne vuoi, come e dove ne vuoi. I social rendono tutto immediato, ma portano alla luce un prodotto anche dequalificato. Le padrone che ti scegli e paghi possono rivelarsi di bassa qualità, la maggior parte di loro non sono professioniste, sono avide, pensano prima ai soldi, e poco al dolore sadomaso che ti garantiscono di farti provare.

mistress 4

Statistiche bdsm spargono sale sulle ferite di questi amanti slave delusi: trovare la mistress adatta è ancor più complicato da uno squilibrio tra domanda e offerta tipicamente italiano. Per una doc mistress, ci sarebbero in media più di 4 schiavi che se ne litigano le crudeli attenzioni. E tutto questo che c’entra con il desiderio di una mistress compagna di vita? A quanto pare le generazioni di schiavi sado figlie e nipoti di boomer schiavi sado, si ribellano a un rapporto con le loro padrone che sia brutalmente un do ut des.

asian mistress

Essi si chiedono se sia possibile trovare l’anima gemella proprio nella padrona che li fa godere calpestandoli, torturandogli pene e testicoli, o li tratta da posaceneri umani, e gli spegne sigarette in bocca, o che usa la loro bocca come un non metaforico water… Ma le loro speranze di sado e d’amore sono infrante dai loro stessi soci bdsm più cinici: non si può associare un rapporto quale quello tra padrona e schiavo, una fetish parafilia asimmetrica, e fondata su uno scambio dall’alto, concordato ma gerarchico, con un rapporto di amore "tradizionale" e monogamico, che deve essere egualitario e di condivisione costante e orizzontale.

mistress 5

Come si fa a far coesistere e in equilibrio questi due tipi di relazione? Se lo fai, ci tenti, crei un ibrido che non accontenta nessuno. Eppure gli schiavi in cerca di una padrona di cui innamorarsi ribattono pronti: ci sono coppie padrona-schiavo che sono coppie anche al di fuori delle sessioni di dominazione.

mistress 1

È vero, e però costituiscono le classiche eccezioni. I sadomaso più realisti sono implacabili, e biasimano questi schiavi in cerca d’amore di pretendere la botte piena e la moglie ubriaca: cosa volete, una donna che vi frusti di santa ragione, ma che pure vi stiri le camicie, o che vi porti al guinzaglio, mentre andate a fare la spesa, e che vi sgridi di aver fatto male la differenziata!?

mistress 2

Questi schiavi in cerca di moglie con frustino non si arrendono: sono cresciuti col web, e considerano i "vecchi" sado dei sorpassati boomer noiosi, che ancora vanno ai party bdsm per socializzare e sc*pare bdsm. Party passatissimi. I bdsm digitali non reggono più la doppia vita: mirano a un rapporto bdsm alla luce del sole, h24.

mistress schiavo 10

A queste loro ambizioni rispondono mistress esperte e scafate: trattasi secondo loro di schiavi che fanno i capricci, che non sanno stare al loro posto, pretendono una mistress-mamma, tutta per loro, non reggono la competizione con altri schiavi. Sono mistress beffarde: in una seduta di dominazione e sottomissione, in accordo consensuale, è la mistress che comanda. Tu, schiavo, devi fare lo schiavo, in sessioni con un inizio e una fine, e sessioni che spesso nemmeno prevedono rapporti sessuali completi.

mistress schiavo 2

Le mistress è più che frequente che cerchino la loro soddisfazione in più rapporti, e non gli basta uno schiavo solo, e, cosa importantissima, esse sono mistress perché esserlo è nella loro intima natura, la quale in sé ripudia il ruolo di moglie come è imposto dalla società.

Schiavi impenitenti si chiedono allora se è possibile trovare la mistress dei loro sogni, capace di dar loro ordini e schiaffi di vero amore, in una donna che mistress non è ma che, con la loro bdsm educazione, lo può un po’ diventare. Esistono "alunne" del genere?

mistress schiavo 1 mistress schiavo posacenere umano mistress schiavo 7 mistress mistress 8 mistress 9 mistress vintage 2 asian mistress 1 mistress schiavo 9 mistress schiavo 8 mistress vintage 1 mistress vintage mistress schiavo 6 mistress schiavo 5 mistress schiavo mistress schiavo 4 mistress 3 mistress schiavo 3