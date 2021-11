SOGNO O SO' INCESTO? - UN GRUPPO DI SCIENZIATI DI DUBLINO HA SCOPERTO CHE GLI ANTICHI RE IRLANDESI SI SPOSAVANO CON PARENTI DI PRIMO GRADO - TRA LE FAMIGLIE REALI LA PRATICA ERA IN USO, PERCHE' PERMETTEVA DI MANTENERE L'ASCENDENZA DIVINA E SOPRATTUTTO DI DIFENDERE LE RICCHEZZE - TRA I FARAONI EGIZI L'INCESTO ERA COMUNE, E, PER TRE SECOLI, LO E' STATO ANCHE TRA LA POPOLAZIONE...

Dagotraduzione dal Daily Beast

A Newgrange, in Irlanda, c'è un monumento dell'era neolitica di 5.000 anni fa, scolpito con simboli misteriosi, che segna l'elaborata tomba di un importante uomo antico. Questo tipo di tombe si trovano in tutta l'Irlanda, ma quella di Newgrange è la più famosa e, secondo molti, apparteneva a un re.

Ora, una nuova ricerca sulla genetica dell'uomo rivela che i suoi genitori erano probabilmente fratelli. La scoperta suggerisce che coloro che hanno governato l'Irlanda migliaia di anni fa praticavano l'incesto, uno dei tabù più coerenti della società umana. Ciò li collocherebbe in un gruppo di dinastie famose che preferivano evitare le norme sociali e riprodursi con parenti stretti.

Lo studio, pubblicato la scorsa settimana sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, è stato prodotto da un team di scienziati del Trinity College di Dublino guidato dalla genetista Lara Cassidy. Lo studio ha esaminato i resti di 42 individui sepolti in siti neolitici in tutto il paese. Lo scopo dello studio era cercare di comprendere le gerarchie e le strutture sociali che erano all'opera all'epoca. Le tombe a corridoio - camere sepolcrali coperte di terra accessibili solo tramite passaggi stretti - come quella di Newgrange, hanno richiesto una grande quantità di lavoro per essere costruite. Capire per chi sono state costruite queste tombe è un passo verso la comprensione del mondo sociale dell'Irlanda neolitica.

L'analisi delle informazioni genetiche del campione di Newgrange ha rivelato che i genitori del re sepolto lì erano parenti di primo grado. Cassidy ha spiegato a Tom Metcalfe a Livescience che «Ereditiamo una copia del genoma di nostra madre e una da nostro padre e possiamo confrontare queste due copie del genoma in questo individuo» e che in questo caso «ciò che abbiamo visto era che erano estremamente simili». Altri parenti del re furono scoperti sepolti in tombe a corridoio 150 km a ovest di Newgrange.

La scoperta è interessante proprio perché è un tabù. L'incesto tra i membri della stessa "famiglia" è notevolmente raro (a meno che i membri della famiglia non siano stati allevati separatamente). Nel mondo moderno, quando si verifica l'incesto, di solito si verifica ed è inteso come un abuso di potere da parte dei membri della famiglia più anziani, più autorevoli e di solito maschi.

Tra le famiglie reali, in particolare le famiglie che rivendicavano l'ascendenza divina, le unioni fratello-sorella erano comuni. Probabilmente l'esempio più famoso di questo sono i Faraoni d'Egitto. Un controverso studio del 2015 dell'Università di Zurigo sui resti di antichi egizi d'élite ha suggerito che l'incesto era molto comune tra i faraoni. Solo le prove letterarie sembrano confermarlo.

Amenhotep I, uno dei più famosi re d'Egitto, era il prodotto di tre generazioni di incesto tra fratelli. Allo stesso modo, il ragazzo-re Tutankhamon, figlio di Akhenatan, era il prodotto di una relazione fratello-sorella e in seguito sposò la sua sorellastra Ankhesenpaaten. Anche Cleopatra era il prodotto di un'unione tra fratelli. Gli effetti dell'incesto multigenerazionale sembrano aver messo a dura prova la famiglia reale: Tutankhamon soffriva di una malattia genetica delle ossa.

Rapporti come questo erano leciti per i Faraoni proprio per la loro straordinaria stirpe. Come ha spiegato l'egittologo Zahi Hawass «Un re poteva sposare sua sorella e sua figlia perché era un dio, come Iris e Osiride, e questa era un'abitudine solo tra re e regine». In un certo senso si tratta di preservare la purezza e la forza del loro sangue divino.

Cassidy sostiene che qualcosa di simile stava accadendo tra le élite irlandesi neolitiche: è «un modo in cui le élite possono separarsi: riescono a rompere un tabù, possono infrangere una convenzione sociale che ad altri non è permesso».

La consanguineità, come ha scoperto la famiglia degli Asburgo a suo danno, può avere alcune conseguenze indesiderate. Troppi matrimoni tra le famiglie reali d'Europa hanno portato all'emergere di qualità fisiche meno che desiderabili tra cui, presumibilmente, il labbro asburgico e, più seriamente, la prevalenza del disturbo della coagulazione del sangue tra i discendenti della regina Vittoria.

I dati dall'Egitto tolemaico e romano (dal II al III secolo aC) mostrano un’eccezione rispetto al tabù dell’incesto solo fra reali. Come ha mostrato Keith Hopkins nel 1980, durante questo periodo la maggior parte dei matrimoni tra fratello e sorella erano matrimoni non reali. In epoca romana, rivelano i censimenti, le unioni fratello-sorella erano comuni in Egitto per i primi tre secoli d.C. (costituiscono circa il 15-20 per cento dei matrimoni). Naphtali Lewis osserva inoltre che, lungi dall'essere tabù, tali matrimoni erano celebrati, annunciati pubblicamente e sotto tutti gli aspetti "ordinari". Non ci sono commenti antichi sui difetti genetici o sulle relazioni infruttuose. Dal III secolo in poi, tuttavia, scompaiono del tutto dai documenti papirlogici. Ciò è probabilmente dovuto a un editto,pubblicato nel 295 dC dall'imperatore Diocleziano, che vietava espressamente le relazioni incestuose in tutto l'impero. Nel resto dell'impero romano questo tipo di unioni erano un tabù sociale; accuse di incesto furono mosse contro gli estranei, inclusi i primi cristiani, come segno della loro depravazione morale e natura barbara.

Ci sono una serie di ragioni socio-economiche per cui per quattro secoli gli egiziani d'élite (ma non reali) hanno scelto di sposare i loro fratelli o fratellastri. Una spiegazione è che erano greci d'élite che volevano preservare il loro senso di identità etnica e status di élite evitando i matrimoni misti con quelli ritenuti "non greci". Un secondo, che è stato rilevante nel corso della storia, è che il matrimonio all'interno di gruppi familiari aiuta a preservare la ricchezza a causa delle linee condensate dell'eredità.

L'antropologo dell'UNC-Charlotte Jon Marks, autore di Tales of the Ex-Apes, ha spiegato al Daily Beast che molto dipende dalle nostre definizioni di incesto. Anche se è vietato in molti stati degli Stati Uniti, il matrimonio tra cugini di primo grado, ha affermato, è ancora «l'unione più popolare nella nostra specie» e comprende circa il 10% dei matrimoni a livello globale. Un recente studio genetico sull'Islanda ha rivelato che i matrimoni più fertili erano tra cugini di quarto grado.

Se questa sembra una cattiva idea per l'evoluzione della nostra specie, potrebbe sembrare un po' ironico sapere che Charles ed Emma Darwin erano cugini di primo grado (come mostra Adam Kuper in Incest and Influence, questo era un ottimo modo per i vittoriani di proteggere la ricchezza di famiglia. Ciò che l'evidenza storica, dall'antico Egitto fino al presente, mostra è che quando si tratta di matrimonio a molte persone piace mantenere le cose in famiglia.