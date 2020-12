1 dic 2020 18:23

SOLDATI POCO IN GAMBA – IL “GUARDIAN” HA PUBBLICATO LE IMMAGINI CHOC DEI MILITARI AUSTRALIANI CHE BEVONO BIRRA DALLA PROTESI ALLA GAMBA DI UN TALEBANO, DOPO AVERLO UCCISO – È SOLO UNO DEI CRIMINI DI GUERRA COMMESSI DALL’ESERCITO AUSTRALIANO IN AFGHANISTAN DAL 2007 AL 2013: IL CONTINGENTE HA UCCISO ALMENO 39 CIVILI E PRIGIONIERI DI GUERRA, COMMETTENDO BRUTALITÀ DI OGNI TIPO. TORTURE, SOPRUSI E APPUNTO L’ORRIDO RITUALE, DI CUI NON ERANO (FINORA) MAI STATE PUBBLICATE LE FOTO