13 mag 2022 19:38

I SOLDATI UCRAINI HANNO UNA NUOVA ARMA PER STANARE L'ARMATA RUSSA - UN PROGRAMMATORE ED EX UFFICIALE DI ARTIGLIERIA UCRAINO HA INVENTATO L'APP "UKROP" PER INDIVIDUARE I CARRARMATI RUSSI E ABBATTERLI IN MENO DI 30 SECONDI - IL PROGRAMMA È STATO PARAGONATO A UBER, VISTO CHE SMISTA LE PRIORITÀ E SCEGLIE PER OGNI BERSAGLIO IL PEZZO D'ARTIGLIERIA PIÙ VICINO - I RUSSI HANNO TENTATO DI BLOCCARLA, MA NON CI SONO RIUSCITI VISTO CHE IL SISTEMA SI APPOGGIA AI SATELLITI STARLINK…