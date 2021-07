I SOLDI NON COMPRANO LA FELICITA'... MA LA LIBERTA' SI', CHIEDETE A MICK JAGGER - IL FRONTMAN DEI ROLLING STONES, ATTERRATO MARTEDì A LONDRA DALLA FRANCIA, VIOLA LA QUARANTENA PER ASSISTERE ALLA SEMIFINALE TRA INGHILTERRA E DANIMARCA E SI PRESENTA A WEMBLEY - LA PUNIZIONE? UNA MULTA DA 10 MILA STERLINE PER AVER INFRANTO LE REGOLE COVID...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mick Jagger arriva a Wembley

Il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, ha violato le regole di quarantena inglesi per assistere alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca. Il cantante, 77 anni, atterrato martedì a Londra, avrebbe dovuto trascorrere dieci giorni in quarantena prima di poter girare su suolo inglese. Ma Jagger è stato avvistato a Wembley solo ventiquattr’ore dopo il suo arrivo e ora potrebbe affrontare una multa fino a 10.000 sterline per aver infranto le regole Covid del Regno Unito.

Una fonte vicina al cantante ha detto al MailOnline che Mick aveva programmato la sua visita a Londra da settimane per finire il nuovo album degli Stones, ma non poteva ignorare l'opportunità di guardare la partita di calcio più importante dell'Inghilterra nella storia recente, nonostante le polemiche che avrebbe potuto causare.

Mick Jagger arriva a Wembley 7

La fonte ha detto: «Mick è un grande appassionato di calcio e voleva solo essere a Wembley. Aveva fatto i test per il Covid prima del volo e all'arrivo, in più dopo la partita, quindi credeva di stare attento in questo senso».

Mick è stato fotografato con indosso una maschera nera mentre arriva al suo palco VIP a Wembley. Diversi fan lo hanno fermato per gli autografi mentre si dirigeva verso la sua sezione privata.

La fonte ha aggiunto: «Che sia su un tour bus o in un hotel, Mick si assicura che le antenne paraboliche siano erette in modo da poter vedere tutte le partite». «Raramente salta una partita dell'Arsenal, non importa quanto siano incoerenti».

Mick Jagger arriva a Wembley 6

I Rolling Stones stanno attualmente finendo il loro ultimo album a Londra, che uscirà entro la fine dell'anno. Mick sta lavorando al materiale con i compagni di band Ronnie Wood, 74 anni, e Charlie Watts, 80 anni, nel Regno Unito, mentre Keith Richards, 77 anni, contribuisce dalla sua casa negli Stati Uniti.

Stanno anche pianificando di pubblicare un altro album di "tracce del seminterrato" rimasterizzate mai pubblicato in precedenza sul periodo di Tattoo You 1981.

Mick Jagger arriva a Wembley 5

Il tour sold out della band in America è attualmente in attesa di essere riprogrammato dopo che il Covid-19 ha costretto a posticipare le 15 date.

Mick Jagger arriva a Wembley 2 Mick Jagger arriva a Wembley 3 Mick Jagger arriva a Wembley 4