3 mag 2020 15:48

I SOLDI SO’ FINITI: SI FA LA SPESA AL RISPARMIO - BOOM DI CARNE IN SCATOLA (+62%) E DI MINESTRE LIOFILIZZATE (+37%) - PANIFICAZIONE, UNICA VIA: NEL TOTALE DELLE OTTO SETTIMANE LA VENDITA DI LIEVITO DI BIRRA È CRESCIUTA IN MEDIA DEL 149% E QUELLA DELLA MOZZARELLA PER PIZZA DEL 109%...