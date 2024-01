I SOLDI? SOTTO AL MATERASSO - METÀ DEGLI ITALIANI È TERRORIZZATA DALL'IDEA DI OCCUPARSI DI RISPARMIO E INVESTIMENTI - A SOFFRIRE MAGGIORMENTE SONO GLI UNDER-35 E GLI ULTRA 65ENNI, PREOCCUPATI DALLA RISALITA DEI TASSI DI INTERESSE E DALLE MODIFICHE ALLE SCELTE FINANZIARIE - IL RAPPORTO ASSOGESTIONI-CENSIS: "GLI ITALIANI AFFRONTANO IL FUTURO LASCIANDOSI GUIDARE DALL'ISTINTO. NELLO STESSO MODO GESTISCONO LE DINAMICHE DEL RISPARMIO"

(ANSA) - Per quasi metà degli italiani (49,3%) occuparsi di risparmio e investimenti è fonte di ansia e preoccupazione. Lo rileva l'aggiornamento del quarto rapporto Assogestioni-Censis da cui emerge, inoltre, che a soffrire maggiormente sono giovani e over 65, in particolare il 50,7% di chi ha tra i 18 e i 34 anni e il 54,4% degli ultrasessantacinquenni, contro il 45,6% degli adulti (35-64 anni). A preoccupare sono le modifiche alle proprie scelte finanziarie e il ripensamento dei porti sicuri del passato, come ad esempio la tradizionale predilezione per la liquidità, a rischio con l'inflazione.

Inoltre la risalita dei tassi di interesse preoccupa il 44,1% dei giovani, il 36,3% degli adulti e il 31,6% degli anziani che hanno affermato di essersi sentiti personalmente penalizzati dal fenomeno. Il Censis stima che nel secondo trimestre 2023 il potere d'acquisto delle famiglie in termini reali abbia subito una riduzione dell'1,7% su base tendenziale. Lo studio ha inoltre indagato la conoscenza dei risparmiatori degli effetti concreti dell'inflazione sui redditi. A una domanda sulla variazione del potere di acquisto in presenza di prezzi e redditi raddoppiati ha risposto in modo errato il 27% dei giovani, il 23% degli adulti e il 53,2% degli anziani.

Un'altra verifica delle conoscenze di base ha riguardato la differenza tra azioni e obbligazioni, per cui la risposta sbagliata è stata data dal 13% dei 18-34enni, dal 10,2% dei 35-64enni e dal 12,2% degli over 65. "La tutela e la valorizzazione dei risparmi individuali sono uno strumento di empowerment delle famiglie. Se adeguatamente mobilitato e gestito, il risparmio privato rappresenta una risorsa preziosa per il sistema economico italiano", commenta Saverio Perissinotto, a.d. di Eurizon Capital SGR e presidente del Comitato EduFin di Assogestioni. "Gli italiani affrontano il futuro lasciandosi guidare dall'istinto. Nello stesso modo gestiscono le dinamiche del risparmio", afferma Giorgio De Rita, segretario generale del Censis.

