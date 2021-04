LA SOLITA RICERCA DA VENDITORI DI FUMO - UN GRUPPO DI RICERCATORI CANADESI SOSTIENE CHE LA LEGALIZZAZIONE DELLA MARIJUANA PUÒ PORTARE A UN AUMENTO DEGLI INCIDENTI STRADALI (E GRAZIE AL CAZZO, LO SAPEVAMO) - LA QUESTIONE È TORNATA DI MODA DOPO CHE LO STATO DI NEW YORK HA LEGALIZZATO LA MARIJUANA - IL PROBLEMA E' COME LIMITARE I DANNI: BASTEREBBE FARE IN MODO CHE LE PERSONE NON SI METTANO ALLA GUIDA DA STRAFATTE…

Chris Melore per www.studyfinds.org/

Per città enormi come New York, le auto e il traffico sono solo parte del paesaggio urbano. Ma lo stato di New York di recente è entrato a far parte della lista (sempre più grande) dei luoghi in Nord America che hanno legalizzato la marijuana. Sfortunatamente per i guidatori (e anche per i pedoni) c’è un nuovo studio che dimostra che queste due cose, semplicemente, non vanno bene insieme. Alcuni ricercatori canadesi hanno infatti scoperto che legalizzare la cannabis porta ad un aumento degli incidenti automobilistici mortali, mettendo potenzialmente in pericolo centinaia di persone ogni anno.

Gli studiosi della McGill University hanno analizzato l'uso ricreativo legale della cannabis e le collisioni mortali tra veicoli a motore negli Stati Uniti. Hanno poi applicato i dati alle strade canadesi per scoprire come la legalizzazione della droga possa avere un impatto sulle strade locali.

"L'analisi dei dati suggerisce che la legalizzazione della cannabis ricreativa nelle giurisdizioni degli Stati Uniti può essere associata a un piccolo ma significativo aumento delle collisioni automobilistiche mortali e dei decessi, che, se estrapolato al contesto canadese, potrebbe comportare fino a 308 decessi aggiuntivi alla guida ogni anno", scrive la ricercatrice Sarah Windle e i suoi coautori nel Canadian Medical Association Journal.

In Canada, secondo I ricercatori, il consumo di cannabis è aumentato del tre per cento tra il 2018 e il 2019, quando ne è stato legalizzato l’uso e le persone che la assumono sarebbe aumentato del 17%.

Tra i consumatori di cannabis con una patente di guida, lo studio trova che il 13 per cento ammette di guidare entro due ore dal consumo di marijuana. Il numero totale di persone che ammettono di mettersi in strada dopo l’assunzione di cannabis è salito da 573.000 a 622.000.

Un'analisi del 2012 stima che le collisioni automobilistiche legate alla cannabis in Canada causano 1,1 miliardi di dollari di danni sociali ed economici ogni anno. Le persone sotto i 34 anni sono responsabili della maggior parte di questi danni.

I ricercatori dicono che agli operatori sanitari dovrebbero intervenire ed educare le persone a non mettersi alla guida se “fatti”, specialmente se in combinazione all’assunzione di alcol, ma di aspettare “almeno 6 ore”

Il team canadese aggiunge che anche la regolamentazione del governo dovrà giocare un ruolo importante nel ridurre il rischio di incidenti dovuti alla marijuana.

"L'implementazione di regolamenti sulla guida alterata e le campagne educative, compresi i limiti federali di THC alla guida e la consapevolezza pubblica di questi limiti, possono contribuire alla prevenzione dei potenziali aumenti della guida alterata da cannabis in Canada", concludono gli autori.

