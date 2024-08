I SOLITI TURISTI DI MERDA: PRIMA CHIAMANO I SOCCORSI E POI SCAPPANO – FOLLIA ALLA RISERVA DELLO ZINGARO, IN SICILIA, DOVE UNA FRANCESE CHIAMA IL 112 CHIEDENDO AIUTO DOPO ESSERE RIMASTA FERITA: AL CENTRO OPERATIVO SI ATTIVANO PER RAGGIUNGERE L’AREA IMPERVIA, ARRIVA L’ELICOTTERO, MA I SOCCORRITORI NON TROVANO NESSUNO – LA SCIROCCATA SE C’ERA ANDATA CON UN GOMMONE PRIVATO E ORA SI STA VALUTANDO SE DENUNCIARE LA SIGNORA…

La richiesta d’aiuto di una donna, la macchina dei soccorsi che per più di due ore si dedica al suo caso e alla fine scopre che lei se n’è andata con un gommone privato. Senza avvisare i soccorritori che la stavano cercando, impiegando inutilmente tempo, uomini e mezzi.

La richiesta arriva nel pomeriggio del 9 agosto. Una donna chiama il numero unico per le emergenze (il 112): è in difficoltà nella Riserva naturale dello Zingaro. È una signora francese (lì con marito e due bambini) che, dopo una scivolata, si era procurata traumi alle gambe: in particolare una profonda ferita a un piede.

[…]

Dalla chiamata di soccorso all’arrivo sul posto passano 55 minuti. Alla signora gli operatori del 118 avevano detto: non si muova dal punto in cui è (a Cala Disi). Ma quando i soccorritori arrivano sul posto non c’è nessuno. […] Della signora nessuna traccia. E il numero di telefono dal quale era arrivata la chiamata di soccorso non ha linea. Si cerca ancora per quasi un’ora e alla fine la resa: non c’è nessuno da soccorrere, dopo più di due ore dalla chiamata di aiuto si torna indietro.

Che fine ha fatto la donna ferita? Finalmente dopo svariati tentativi del 118 nel rintracciarla risponde suo marito. Che spiega, appunto, che hanno trovato un mezzo con il quale allontanarsi e se ne sono andati. All’Aeronautica e al Soccorso Alpino sono piuttosto irritati, com’è comprensibile. E adesso si sta valutando se denunciare la donna per procurato allarme, ma alla richiesta delle loro generalità il marito si è rifiutato di darle e ha riattaccato in malomodo. […]

Nelle ultime due settimane, proprio in Sicilia, ci sono stati altri due casi di intervento a vuoto. […]

