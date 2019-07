UNA SILICON VALLEY DI LACRIME PER I BANCHIERI - WHATSAPP LANCERÀ I PAGAMENTI VIA MESSAGGINO: LA SPERIMENTAZIONE IN INDIA CON I SUOI 400 MILIONI DI UTENTI, POI GLI 1,5 MILIARDI NEL MONDO - CON LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK, IL GRUPPO ENTRA A GAMBA TESA NELLA FINANZA. E LE AGENZIE DELLE ENTRATE DI MEZZO MONDO DOVRANNO INSEGUIRE CHI SI SCAMBIA SOLDI ATTRAVERSO I SUOI SERVER CHE IN TEORIA SONO INACCESSIBILI