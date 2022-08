IL SOLITO TRANS TRANS - UNA CHEERLEADER TRANSGENDER È STATA CACCIATA DALLA SQUADRA DELLA SCUOLA IN TEXAS ED È STATA DENUNCIATA “DOPO AVER TENTATO DI SOFFOCARE UNA COMPAGNA DI SQUADRA” – LA RAGAZZA SOSTIENE DI ESSERSI DIFESA DOPO ESSERE STATA INSULTATA: “MI HA DETTO CHE SONO UN UOMO E CHE HO IL PENE” – DOPO L’AGGRESSIONE SONO INTERVENUTI GENITORI E POLIZIA E… - VIDEO

Una cheerleader transgender 25enne è stata cacciata dalla squadra della scuola in Texas ed è stata denunciata “dopo aver tentato di soffocare una compagna di squadra”.

«Beh ragazzi, sono ufficialmente un’ex cheerleader da ieri – ha scritto Averie Chanel Medlock su Facebook - Una ragazza della squadra è stata molto irrispettosa e mi ha detto che sono un uomo, che ho il pene e che i ragazzi non dovrebbero far parte della squadra. Mi sono difesa e lei ha chiamato sua madre e suo padre perché era spaventata perché mi sono difesa. Suo padre mi ha detto: “hai ancora del testosterone in corpo e ucciderò chiunque tocchi mia figlia”».

L'incidente è avvenuto al Ranger College dove è intervenuta la polizia. Medlock sostiene che la ragazza ha fatto commenti transfobici e razzisti contro di lei prima dell'alterco mentre il padre dell’altra ragazza coinvolta si è difeso dicendo di non aver mai fatto commenti sulla razza e il sesso. Medlock afferma che il confronto fisico con l'altra cheerleader era in realtà uno scherzo, ma è stata denunciata per aggressione.

L'incidente arriva mentre continua il dibattito sulla partecipazione dei transgender all'atletica leggera femminile dopo il recente caso della nuotatrice dell'Università della Pennsylvania Lia Thomas.

Thomas ha gareggiato per la squadra di nuoto maschile della scuola tra il 2017 e il 2020, ma è passata a competere con le ragazze nella stagione 2021. Thomas è diventata la prima atleta transgender a vincere un campionato nazionale NCAA Division 1 nel 2022 e da allora è stato al centro delle polemiche per la sua partecipazione alla categoria femminile. La controversia ha portato 18 stati ad approvare una legislazione che vieta o limita la partecipazione dei transgender al sesso di nascita dell'atleta.

