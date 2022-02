SOLO UN'INFLUENZA? COL CAZZO - IL VIROLOGO AMERICANO ANTHONY FAUCI FRENA GLI ENTUSIASMI SUL COVID: "NON SIAMO ANCORA AL PUNTO IN CUI POTERLO TRATTARE COME ALTRI VIRUS CON CUI CONVIVIAMO" - SUL FUTURO PERÒ C'È "CAUTO OTTIMISMO": "STIAMO ANDANDO NELLA GIUSTA DIREZIONE", PERCHÉ IL MIX TRA VACCINATE E GUARITI DOVREBBE PORTARE A UN LIVELLO DI "IMMUNITÀ DI BACKGROUND"...

"Non siamo ancora al punto in cui poter trattare il virus del covid come altri con cui conviviamo", tipo quello dell'influenza o delle para-influenze: lo ha detto oggi Anthony Fauci, sottolineando però di essere "cautamente ottimista".

In una lunga conversazione con i New York Times, il consigliere medico del presidente Biden ha osservato che tre elementi stanno facendo sperare che "stiamo andando nella giusta direzione": le vaccinazioni che continuano negli Usa, i dati sulla discesa dei casi a New York e nel Nordest degli Usa che fa presumere che il picco in quelle aree sia stato raggiunto, e il fatto che la variante omicron del Sars-Cov2 causa generalmente una malattia più leggera di Delta.

Fauci ha osservato che la combinazione del numero di persone vaccinate come quello di chi è già infettato dal covid dovrebbe portare a un livello di "immunità di background" nella società tale da permettere di convivere con il covid: "Ma dobbiamo sempre preparaci per la possibilità dello scenario peggiore - ha messo in guardia - che potrebbe essere rappresentato dall'apparire di una nuova variante del virus non solo più patogenica, ma capace di eludere l'immunità guadagnata in precedenza".

