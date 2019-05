SOLO PER AMANTI DELLE ABRASIONI – IN SPAGNA LO SCIVOLO DI 38 METRI PENSATO PER UNIRE DUE STRADE DI ESTEPONA È STATO CHIUSO A 24 ORE DALL’INAUGURAZIONE: L’ATTRAZIONE DOVEVA DIVERTIRE I TURISTI, MA SI È RIVELATA UN VERO DISASTRO IN TERMINI DI SICUREZZA – DOPO UNA PRIMA GIORNATA SCANDITA DA FERITE ALLE GAMBE, ATTERRAGGI SPAVENTOSI ED ESCORIAZIONI IL COMUNE È STATO COSTRETTO A DIRGLI ADDIO… (VIDEO)

Episodio che ha dell’incredibile, uno scivolo appena inaugurato è stato chiuso perchè nell’utilizzarlo diverse persone sono rimaste ferite.

E’ stato pensato per far divertire grandi e piccini ma si è rivelato estremamente pericoloso. Si tratta di uno scivolo, chiuso ad un solo giorno dall’inaugurazione e dall’apertura per gli enormi rischi connessi al suo utilizzo; l’assurda vicenda arriva dalla Spagna: lo scivolo in questione è ben diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nei parchi giochi.

Lungo 38 metri è estremamente ripido, come mostrato in alcuni video amatoriali che riprendono le prime persone che lo hanno provato. In alcuni casi la discesa è molto lenta mentre in altri, ed in particolar modo quando viene utilizzato dai bambini, a causa della pendenza si possono raggiungere velocità notevoli con seri rischi per le persone che si trovano davanti.

Tanto che nell’arco di poche ore dall’apertura, diverse persone sono rimaste ferite e ci sono state una serie di segnalazioni alle forze dell’ordine in merito alla scarsa sicurezza dello scivolo, che si trova nella cittadina di Estepona, sulla Costa del Sol.

L’idea era quella di creare una sorta di attrazione per turisti che consentisse loro di passare facilmente ed in modo divertente da una strada ad un’altra, situata più in basso. Insomma un’alternativa alle classiche scale, pensata però, evidentemente, in modo troppo superficiale.

E così dopo l’inaugurazione avvenuta il 9 maggio ed i primi infortuni, il comune si è trovato costretto a chiuderlo per motivi di sicurezza. Del resto i video mostrano come alcune persone siano scese dallo scivolo ad una velocità eccessiva che rende praticamente impossibile controllare l’atterraggio.

In un secondo filmato inoltre alcuni turisti vengono letteralmente sfiorati da una bambina che scende a velocità folle, solo perchè hanno la prontezza di riflessi per schivarla all’ultimo momento.

