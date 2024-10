8 ott 2024 13:51

SOLO COME UN KANYE - KANYE WEST E BIANCA CENSORI SI SONO SEPARATI? LA BOMBA DI "TMZ": I DUE SI SAREBBERO MOLLATI, DOPO AVER CREATO IL PANICO PER DUE ANNI SUI RED CARPET DI TUTTO IL MONDO CON I LOOK AI LIMITI DELL'HARD - LA ROTTURA SAREBBE STATA PROVOCATA DALLA DECISIONE DEL RAPPER DI TRASFERIRSI DEFINITIVAMENTE A TOKYO, UNA SCELTA CHE LA MOGLIE NON AVREBBE CONDIVISO - L'ULTIMO AVVISTAMENTO IN PUBBLICO DEI DUE, CHE SI SAREBBERO SPOSATI IN GRAN SEGRETO NEL 2022, RISALE A 20 GIORNI FA - IL "BOCCAGLIO" A VENEZIA E LE PASSEGGIATE CON LE MAMMELLONE IN BELLA VISTA...