IN UN SOLO GIORNO IN INDIA CI SONO STATI 83.883 POSITIVI AL CORONAVIRUS: È IL RECORD ASSOLUTO DI NUOVI CASI IN 24 ORE PER UN PAESE – IL CONTEGGIO TOTALE È DI 3,85 MILIONI, APPENA 100MILA CONTAGI SOTTO IL BRASILE (MA SE CONTINUA COSÌ IL SORPASSO È ABBASTANZA SCONTATO)

Da www.tgcom24.mediaset.it

esodo di massa in india per il coronavirus 1

L'India ha annunciato un altro record giornaliero di 83.883 infezioni da coronavirus, portando il suo conteggio a 3,85 milioni, appena 100.000 dietro il Brasile, la seconda nazione più colpita al mondo, secondo i dati del ministero della salute come riporta The Times of India. Il Paese più colpito dell'Asia registra ogni giorno il maggior numero di casi giornalieri del mondo da quasi un mese, anche se i decessi rimangono relativamente bassi

file davanti ai negozi di alcolici in india 2 esodo di massa in india per il coronavirus file nei negozi di alcolici in india file davanti ai negozi di alcolici in india 3 coronavirus india 5 india esodo dalle citta per il coronavirus 10 coronavirus india 2 coronavirus india 7 india esodo dalle citta per il coronavirus 6 india esodo dalle citta per il coronavirus 3 coronavirus india 3 coronavirus india 6 coronavirus india 4 narendra modi fa yoga 2