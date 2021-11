SOLO IN ITALIA - DUE TURISTI AMERICANI SONO STATI SORPRESI ALLE 5:30 DI MATTINA SEDUTI SUL SECONDO ANELLO DEL COLOSSEO – I DUE, CHE SONO STATI DENUNCIATI E MULTATI, SI SONO GIUSTIFICATI DICENDO: “VOLEVAMO BERE UNA BIRRA ASPETTANDO L'ALBA” - COSA SAREBBE ACCADUTO SE DUE ITALIANI, BIRRETTE AL SEGUITO, SI FOSSERO INTRUFOLATI IN UN'AREA VIETATA, MAGARI A NEW YORK? SPOILER: GLI AVREBBERO FATTO UN CULO COSI'

E. B. per "il Messaggero"

Ha alzato gli occhi verso il Colosseo mentre percorreva via dei Fori Imperiali ed è rimasto stupito. No, non certo per l'anfiteatro Flavio ma per due figure che sedute all'interno delle arcate di uno dei simboli più antichi di Roma. Gambe a penzoloni e sguardo verso il cielo chiacchieravano incuranti di essere seduti su un monumento millenario.

Piuttosto sembrava stessero seduti su una delle tante panchine presenti a Roma. Erano all'incirca le 5,30 del mattino quando l'uomo ha notato due ragazzi che, nonostante il Colosseo fosse chiuso, avevano violato la recinzione e si erano arrampicati fino al secondo anello. E lì si erano seduti per bere una birra.

Vacanze romane decisamente sui generis per due ragazzi statunitensi di 25 e 24 anni. Immediata la telefonata ai Carabinieri. I militari del Comando di Piazza Venezia sono subito corsi sul posto. I ragazzi intanto erano scesi e si erano allontanati.

I due turisti sono stati rintracciati poco dopo in via dei Fori Imperiali. Quando i Carabinieri hanno chiesto spiegazioni, i due americani hanno immediatamente ammesso di essersi introdotti abusivamente nel Colosseo ma con il solo scopo di consumare una birra all'interno del monumento. Quasi surreale la motivazione che hanno fornito: «Volevamo bere una birra aspettando l'alba».

Fortunatamente non sembra che salendo sul cornicione e scavalcando le varie recinzioni, non abbiano arrecato danni alla struttura. Saranno fatti ulteriori sopralluoghi per avere maggiori certezze. I due sono stati denunciati per invasione di terreni e sanzionati per il mancato rispetto del regolamento di polizia urbana del comune di Roma Capitale (mancato rispetto del divieto di introdursi nelle zone archeologiche e fra i ruderi degli antichi monumenti al di fuori degli orari consentiti) per l'accesso abusivo all'interno del Colosseo.

Per loro è stata disposta una sanzione amministrativa di 800 euro, 400 euro ciascuno. Non è la prima volta che il Colosseo diventi un feticcio da conquistare. Nel 2017 Cass, youtuber inglese celebre per i suoi video di open explorer da milioni di visualizzazioni, aveva addirittura ripreso la sua bravata.

Nel video si vede lui che indisturbato entra nel Colosseo nascondendosi nella notte. Sneaking into the Colosseum, questo il nome scelto per il video in appena una settimana aveva fatto bel 13 mila visualizzazioni. L'anno prima era stato il turno di due attivisti tedeschi del collettivo urbano Visual Enemies che dopo essersi arrampicati fino in cima all'anfiteatro, hanno filmato la loro impresa e il panorama mozzafiato.

Non solo violazioni perché la conquista del Colosseo per molti equivale anche ad incidere il proprio nome o semplicemente una lettera. Nel 2019 un turista ungherese di 29 anni che nel corso della visita all'Anfiteatro Flavio, ha pensato bene di incidere l'iniziale del suo nome la lettera T sulla parete dell'anello inferiore, all'altezza dell'uscita Sud, utilizzando una tessera in plastica rigida.

Stesso motivo per cui nei mesi precedenti erano finite nei guai una turista israeliana di 39 annia che aveva inciso Eiaap', iniziali dei nomi del marito e dei figli, su un pilastro interno del Colosseo e una studentessa bulgara di 17 anni che in vista con la scuola al monumento ha pensato bene di fare una M sulla parete del primo ordine del monumento.

