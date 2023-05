26 mag 2023 19:15

SOLO A ROMA - L'ATAC, LA MUNICIPALIZZATA DEI TRASPORTI DELLA CAPITALE, HA SOSPESO UNA DIPENDENTE CHE SI FINGEVA MALATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON CADENZA REGOLARE, PER VENDERE GIOIELLI E AMULETI NELLE FIERE IN GIRO PER L'ITALIA - LA DONNA, CHE RICOPRIVA UN RUOLO OPERATIVO DI CONTROLLO SUI MEZZI, PUBBLICAVA SUI SOCIAL I SUOI GIRI PER I MERCATINI DELLA PENISOLA – È STATA BECCATA DOPO CHE GLI ISPETTORI DI ATAC L'HANNO TENUTA D'OCCHIO PER SEI MESI, FINO A…