SOLO SÒLE – SE PENSATE DI AVER VISTO TUTTO PROBABILMENTE NON VI SIETE MAI IMBATTUTI NELL’ACCOUNT INSTAGRAM “EBAYBAE” DOVE OGNI GIORNO UN NEWYORKESE SI DIVERTE A PUBBLICARE LE IMMAGINI DEGLI OGGETTI PIÙ FOLLI IN VENDITA SU EBAY: DAL DITO VIBRANTE PER LE GENGIVE ALLA ZEBRA TV FINO AL MOZZICONE DI SIGARETTA DI RIHANNA E…

DAGONEWS

vestito da strega con capelli umani

Se pensate di aver visto tutto, probabilmente non vi siete mai imbattuti in questo account di Instagram che tiene il conto di quante stranezze vengono messe in vendita su Ebay.

Il newyorkese Tae In Ahn, creatore dell'account "Ebaybae" che ora ha 68.000 follower, si diverte a esplorare le offerte per scoprire cosa è in grado di mettere in vendita la gente a prezzi folli.

Dalle manette di Gucci a un dito vibrante che massaggia le gengive fino a un vestito da strega con capelli umani. Una gallery dell’orrore senza fine che fa sorgere tante domande sulla stabilità mentale di molte persone.

tv zebra scarpe per le giornate di pioggia in moto occhiali mappa usa PALLE di NEVE DI new york borsa a forma di pagnotta collana chanel con caramelle dito che vibra guanti stile grinch ken horror la sigaretta di rihanna manette gucci mozzicone di childish gambino tuta per non passare inosservato durante una rapina

zainetto moschino account di diet prada