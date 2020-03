21 mar 2020 17:45

SOLTANTO IN LOMBARDIA OGGI SONO MORTE 546 PERSONE. E ANCORA DEVE FINIRE LA GIORNATA – L'AGGIORNAMENTO DELLA REGIONE FOCOLAIO: I CONTAGIATI SONO 25.515 E AUMENTANO DI 3.251 IN SOLE 24 ORE. I DECEDUTI IN TOTALE SONO 3.095 – I SINDACI DEI COMUNI BERGAMASCHI: "È ARRIVATO IL MOMENTO DI FERMARCI, MA PER DAVVERO. CONFIDIAMO IN VOI"