SONO 1.383 I MORTI DELL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS - TRA POCHE ORE PARTIRÀ IL VOLO SPECIALE CHE RIPORTERÀ IN ITALIA NICCOLÒ, LO STUDENTE ITALIANO 17ENNE RIMASTO BLOCCATO A WUHAN - UN PRIMO GRUPPO DI 11 PASSEGGERI, DI 80 ANNI E OLTRE, RISULTATI NEGATIVI AI TEST PER IL CORONAVIRUS, È SBARCATO DALLA “DIAMOND PRINCESS”, LA NAVE DA CROCIERA MESSA IN QUARANTENA NELLA BAIA DI YOKOHAMA IN GIAPPONE…

CORONAVIRUS: 1.383 MORTI IN CINA DA INIZIO

(ANSA-AFP) - Sale a 1.383 (RPT: 1.383) il bilancio delle vittime dell'epidemia di coronavirus in Cina, 116 morti in più rispetto a ieri quando se ne erano registrati 242. In calo anche il numero di nuove infezioni nella provincia di Hubei, che si ferma a 4.823 dopo l'impennata di 14.800 casi registrati ieri, a causa del cambiamento dei parametri per definire i contagi.

CORONAVIRUS, TRA POCHE ORE VOLO PER RIMPATRIO NICCOLÒ

(ANSA) - Tra poche ore partirà il volo speciale che riporterà in Italia Niccolò, lo studente italiano 17enne rimasto bloccato a Wuhan, città focolaio dell'epidemia di coronavirus. A darne conferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che nel corso della trasmissione 'Piazza Pulita' ha annunciato che sarà sull'aereo per Wuhan. "Con me - ha aggiunto - viaggeranno medici e infermieri. Ritorneremo nella giornata di sabato".

CORONAVIRUS: SBARCANO DA DIAMOND PRIMI 11 PASSEGGERI

(ANSA-AFP) - Un primo gruppo di 11 passeggeri, di 80 anni e oltre, risultati negativi ai test per il Coronavirus, è sbarcato dalla Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, per essere trasferiti in alloggi protetti messi a disposizione dal governo. Lo ha confermato un funzionario del governo giapponese precisando che i passeggeri resteranno negli alloggi preposti fino alla fine della quarantena, il 19 febbraio.