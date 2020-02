SONO 811 I MORTI PER CORONAVIRUS, OLTRE 37 MILA I CONTAGIATI - IL MINISTRO SPERANZA: “SULLO STOP AI VOLI PER E DALLA CINA LA LINEA NON CAMBIA. LE RELAZIONI DIPLOMATICHE SONO RILEVANTI E LE QUESTIONI ECONOMICHE FONDAMENTALI, MA IL DIRITTO ALLA SALUTE È PIÙ IMPORTANTE ANCORA” - IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE AZZOLINA: “SARANNO I MEDICI A DECIDERE SE GLI STUDENTI RIENTRATI DALLA CINA DEBBANO RESTARE A CASA O TORNARE IN CLASSE”

CORONAVIRUS: SPERANZA,SU STOP VOLI CINA NON SI CAMBIA

(ANSA) - Sullo stop ai voli per e dalla Cina la linea non cambia, le relazioni diplomatiche sono rilevanti e le questioni economiche fondamentali, ma il diritto alla salute è più importante ancora. E' quanto sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza - intervistato in apertura di prima pagina dal Corriere della Sera - il quale evidenzia che la decisione è stata presa "nella massima condivisione", perché "c'è piena unità nel governo", e le scelte sono orientate da tecnici e scienziati. L'allarmismo è sbagliato - aggiunge - ma si deve tenere una soglia di attenzione molto alta.

CORONAVIRUS:AZZOLINA,SU RIENTRO SCUOLA DECIDONO MEDICI

(ANSA) - Saranno i medici a decidere se gli studenti rientrati dalla Cina debbano restare a casa o tornare in classe. Intervistata dalla Stampa in apertura di prima pagina, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina interviene così dopo la nuova circolare per le scuole sul coronavirus, per chiarire che non saranno i presidi o i genitori a dover decidere: "Nessun pericolo - aggiunge - perché ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina. Non da parte delle scuole, ma delle Asl di riferimento. La questione è medica e non scolastica".

CORONAVIRUS: SALE A 803 IL BILANCIO DEI MORTI IN CINA

(ANSA-AFP) - Il bilancio delle vittime del nuovo coronavirus è salito a 803 morti in Cina. Lo riferiscono le autorità cinesi, dopo il decesso di altre 81 persone nella sola provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia. Il numero dei morti ha superato ormai anche quello delle vittime della Sars in tutto il mondo nel 2002-2003.

CORONAVIRUS: VITTIME SALGONO A 811, OLTRE 37 MILA CONTAGIATI

(ANSA-AFP) - Il numero delle vittime del coronavirus in Cina sale a 811. Lo rende noto la commissione nazionale sanitaria, aggiungendo anche che i casi positivi hanno raggiunto i 37.198, 2.600 in più rispetto al precedente bilancio.