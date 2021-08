SONO ALMENO DUE I MORTI NELL’ESPLOSIONE CAUSATA DA UN RAZZO A KABUL (TRA CUI UN BAMBINO) – GLI STATI UNITI DICONO DI AVER COLPITO CON UN DRONE UN’AUTO “CON DIVERSI KAMIKAZE” CHE SI STAVANO RECANDO ALL’AEROPORTO, MA LA COINCIDENZA CON L’ESPLOSIONE NELL’EDIFICIO DELLA CAPITALE AFGHANA È SOSPETTA – INTANTO I TALEBANI INIZIANO A IMPORRE LE LORO REGOLE: D’ORA IN AVANTI NELLE UNIVERSITÀ CI SARANNO CLASSI DIFFERENZIATE TRA MASCHI E FEMMINE. E I CITTADINI IN FILA DAVANTI ALLE BANCHE PER PRELEVARE VENGONO COLPITI DA PIETRE… - VIDEO

Usa, nell'auto colpita diversi kamikaze,minaccia eliminata ++

(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - Il raid americano a Kabul, condotto con un drone, ha colpito un veicoli "con diversi kamikaze" che si stavano recando all'aeroporto. Lo affermano fonti dell'amministrazione citate dall'Associated Press, secondo le quali la minaccia "si ritiene sia stata eliminata". (ANSA).

Afghanistan, esplosione a Kabul. Una nuvola di fumo sull'aeroporto. Gli Usa: abbiamo colpito un obiettivo

Fonti Usa: condotta un'azione militare per colpire un obiettivo a Kabul

Due fonti americane hanno riferito all'agenzia Reuters che i militari Usa avrebbero appena colpito un obiettivo nella capitale afghana. Non è ancora stato confermato se a essere centrato sia stato proprio l'edificio nei pressi dell'areoporto da cui si leva una nuvola di fumo.

Nuova esplosione vicino all'aeroporto di Kabul

Nuova esplosione nella capitale afghana: la tv Al Arabiya ha postato la foto di una nuvola di fumo che si alza nella zona dell'aeroporto di Kabul, già teatro del sanguinoso attentato kamikaze rvendicato dall'Isis-K costato la vita a circa 190 persone. Il presidente Usa Joe Biden aveva avvisato che fonti di intelligence davano come imminente un nuovo attacco contro lo scalo.

Alcuni testimoni riferiscono di almeno un razzo che avrebbe centrato una zona residenziale nell'area di Khajeh Baghra, non lontano dall'aeroporto, circa 5 chilometri a ovest. Sono stati pubblicati alcuni video che mostrano un'esplosione, ma non si hanno ulteriori conferme. Alcuni media danno conto di due morti e tre feriti. Tra le persone colpite ci sarebbe un bambino.

Blinken: restano ancora 300 americani da evacuare

"Restano ancora 300 americani da evacuare" da Kabul. Lo afferma il segretario di stato americano, Antony Blinken - intervistato da Meet the Press di Nbc - aggiungendo anche che "non è probabile" che gli Stati Uniti avranno una presenza diplomatica in Afghanistan dopo il primo settembre. Blinken ha tuttavia ribadito "l'impegno a continuare ad aiutare a lasciare l'Afghanistan le persone che vogliono andarsene e che non sono fuori entro il 1 settembre, un impegno che rimane".

Bastonate e sassi sulla folla che preme per prelevare dai bancomat

Continuano le proteste degli afghani davanti alle banche a Kabul, chiuse da quando i talebani hanno ripreso il potere, lo scorso 15 agosto.

Secondo il corrispondente di Al Jazeera, alcuni sono arrivati alle quattro di questa mattina nella speranza di ritirare soldi dal bancomat. "La folla sta iniziando a diventare turbolenta", ha scritto su Twitter il giornalista rilanciato dal Guardian, "i talebani stanno lanciando pietre e colpiscono alcuni con dei rami, si è sentito uno sparo in aria".

Già ieri, centinaia di persone hanno protestato davanti alla banca di Kabul: tra loro molti dipendenti pubblici che non ricevono lo stipendio da tre o sei mesi e che non possono prelevare soldi né dal bancomat né dal conto corrente. I bancomat funzionano ma il prelievo è limitato a circa 200 dollari al giorno. Ieri, la Banca centrale ha ordinato di permettere ai correntisti il ritiro di 200 dollari alla settimana, parlando di una "misura temporanea".

Lezioni separate per studentesse e studenti nelle università

Il responsabile dell'Istruzione talebano ha annunciato che d'ora in avanti nell'università dell'Afghanistan le studentesse e gli studenti saranno divisi. "Continueranno a studiare in classi separate, come vuole la sharia", ha dichiarato Abdul Baqi Haqqani secondo quanto riportato da Tolo news.

Nella provincia di Kandahar i talebani hanno vietato alle emittenti radio e televisive di trasmettere musica e voci femminili. Lo riporta l'agenzia di stampa afghana, Pajhwok.

L'Unicef: 300 mila bambini sfollati

"Non possiamo abbandonare i bambini dell'Afghanistan nel momento del bisogno": è l'appello del direttore regionale dell' UNICEF George Laryea-Adjei.

L'organizzazione umanitaria stima che sono 300mila i bambini costretti a lasciare le loro case, in alcuni casi mentre dormivano, in seguito all'arrivo dei talebani e alla corsa a lasciare il paese. Un milione di bambini sotto i 5 anni soffrirà di malnutrizione grave, pericolosa per la vita. Oltre 4 milioni di bambini, tra cui 2,2 milioni di ragazzine, sono fuori dalla scuola. "Stanno lottando con ansie e paure: in troppi hanno assistito a scene che nessun bambino dovrebbe mai vedere".

La Russia: "L'Occidente non isoli i talebani o otterrà l'effetto di radicalizzarli di più"

La Russia intende costruire relazioni con il nuovo governo afgano sulla base dei contatti esistenti con i talebani.

Lo ha detto il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan Zamir Kabulov al Soloviev Live YouTube Show. "Il fatto che i talebani siano saliti al potere è già una realtà. E dovremo costruire relazioni con questa nuova situazione e il nuovo governo in Afghanistan", ha detto Kabulov. Secondo il diplomatico, la Russia è "relativamente a suo agio" con i cambiamenti in Afghanistan, dal momento che è in contatto con i talebani da otto anni. Il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan ha sottolineato che i talebani "non cercheranno di imporre la loro ideologia" ai paesi vicini dell'Afghanistan.

"Ora i talebani, non solo a parole ma anche con i fatti, agiscono come un movimento politico-militare nazionale, anche se religioso, e non rappresenteranno alcuna minaccia per i loro vicini", ha aggiunto il diplomatico che ha inoltre evidenziato che qualsiasi tentativo di isolare i talebani "radicalizzerà ulteriormente" il gruppo islamista.

"Se l'Occidente, e la cosiddetta comunità globale in generale, decidesse di isolare i talebani e fare pressione su di loro, in questa situazione, temo che questo radicalizzerà il movimento stesso", ha spiegato Kabulov. Il diplomatico ha detto che tra i profughi afgani evacuati da Kabul potrebbero nascondersi dei terroristi. "Naturalmente, questo deve essere osservato molto da vicino, perchè i terroristi e i radicalizzati possono travestirsi da rifugiati", ha dichiarato. Allo stesso tempo, Kabulov ha osservato che la maggior parte dei rifugiati sono civili che "non si fidano dei talebani".

Tagliate le comunicazioni al Panshir che resiste ai talebani

Quasi tutte le reti internet e di telecomunicazioni in Panshir sono state tagliate dai talebani. Lo riferiscono fonti locali alla Bcc. Il Panshir è la provincia nel nord est dell'Afghanistan diventata il centro della resistenza anti-talebana. Assieme a Baghlan è l'unica zona non controllata da loro.

I talebani verso il pieno controllo dello scalo di Kabul

Le forze talebane hanno isolato l'aeroporto di Kabul mentre le nazioni della Nato terminano i loro voli di evacuazione dall'Afghanistan. "Stiamo aspettando il cenno finale da parte degli americani per assicurare il pieno controllo sull'aeroporto" della capitale, ha spiegato una fonte dei talebani, aggiungebdo che è già pronto un team di tecnici e d'ingegneri per gestire lo scalo.

Sabato i leader occidentali hanno promesso che cercheranno di lavorare con i talebani per consentire agli alleati locali di partire anche dopo martedì, scadenza fissata dal presidente Usa Joe Biden per il completamento del ritiro. Le forze talebane hanno rinforzato i checkpoint perimetrali intorno all'aeroporto sabato, due giorni dopo che un attacco suicida di un gruppo affiliato allo Stato Islamico ha ucciso almeno 169 afgani e 13 militari statunitensi. Biden ha avvertito sabato che i comandanti ritengono che un altro attacco sia "altamente probabile" entro 24-36 ore.

Sebbene la maggior parte dei loro alleati avesse terminato i loro voli di evacuazione, gli Stati Uniti avevano pianificato di continuare i loro voli 24 ore su 24 fino alla scadenza, dicendo che 117.000 persone erano state evacuate da quando i talebani avevano rivendicato Kabul il 15 agosto.

