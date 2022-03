SONO CIRCA 70 I TESTIMONI CONVOCATI DAL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA PER IL PROCESSO A CARICO DI CIRO GRILLO E I SUOI AMICI - CI SARA' ANCHE LA MOGLIE DI BEPPE GRILLO, PARVIN TADJIK - ALL'ULTIMO IL LEGALE ROMANO RAIMONDO, SCELTO DALLA FAMIGLIA DI FRANCESCO CORSIGLIA, HA RINUNCIATO AL MANDATO - SARÀ GUERRA TRA I CONSULENTI. ALLA PSICOLOGA DELL'ACCUSA, I LEGALI OPPONGONO LUCIA PATTOLI, CHE HA SCANDAGLIATO I RICORDI DELLE DUE STUDENTESSE E LA COERENZA DEI LORO COMPORTAMENTI…

1 - PARTE IL PROCESSO A GRILLO JR UN ALTRO AVVOCATO SI DEFILA

C.Gu. per “il Messaggero”

il video di ciro grillo e vittorio lauria con la ragazza che dorme 5

In aula saranno chiamati a deporre la moglie di Beppe Grillo, Parvin Tadjik, l'insegnante di kite surf con cui si allenò la ragazza il giorno dopo la presunta violenza e il proprietario del bed and breakfast dove alloggiavano le amiche. Sono circa settanta i testimoni convocati dal Tribunale di Tempio Pausania dove oggi prenderà il via il processo a carico di Ciro Grillo, figlio del garante del M5S, di Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I ragazzi, che hanno 22 anni, sono accusati di violenza di gruppo: il 16 luglio 2019, dopo una serata in discoteca, nel residence in Costa Smeralda di proprietà di Beppe Grillo avrebbero stuprato una ragazza italo-norvegese di 19 anni.

il video di ciro grillo e vittorio lauria con la ragazza che dorme 3

FRONTE DIFENSIVO

Una quarantina sono i testi che compaiono nella lista depositata dal Procuratore Gregorio Capasso, che rappresenta l'accusa, circa trenta quelli del pool difensivo degli avvocati Alessandro Vaccaro per Lauria, Andrea Vernazza ed Enrico Grillo per Ciro Grillo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli per Capitta, Gennaro Velle e Antonella Currureddu per Corsiglia. Proprio all'ultimo il legale Romano Raimondo, scelto dalla famiglia Corsiglia, ha rinunciato al mandato: «Decisione condivisa», fa sapere. Ma non è il primo avvocato che si defila. Ad aprile 2021 Paolo Costa ha lasciato il collegio difensivo di Vittorio Lauria, al quale aveva suggerito di non concedere interviste: lui parlò al telefono con Fabrizio Corona e il colloquio venne mandato in onda in una trasmissione tv.

IL VIDEO DELLA DENUNCIA DELLA RAGAZZA CHE ACCUSA DI STUPRO CIRO GRILLO E I SUOI AMICI

A ottobre inoltre, in una drammatico incontro con gli indagati e i genitori, il fronte difensivo ha mostrato qualche crepa: i legali di Capitta e Lauria puntavano al rito abbreviato (processo sulla base degli atti, senza testimoni e sconto di un terzo della pena in caso di condanna), quelli di Grillo e Corsiglia per l'ordinario, che alla fine ha prevalso.

S. RACCONTA LO STUPRO

Ora in aula si preannuncia battaglia tra i testi di accusa e difesa: la Procura ha convocato la moglie di Grillo che quella notte dormiva nell'appartamento, ma sostiene di non aver sentito nulla, la difesa il figlio acquisito del fondatore del M5S, Matteo Scarnecchia. Sarebbe stato lui a filmare Ciro mentre baciava in discoteca la presunta vittima dello stupro. E sarà acceso il confronto anche tra i consulenti. Alla psicologa dell'accusa, i legali oppongono Lucia Pattoli, che ha scandagliato i ricordi delle due studentesse e la coerenza dei loro comportamenti dopo le violenze denunciate. L'avvocato di parte civile Giulia Bongiorno, che rappresenta la giovane italo-norvegese, ha chiesto che il processo sia tenuto a porte chiuse.

vittorio lauria ciro grillo

2 - CIRO GRILLO E AMICI, LA PRIMA UDIENZA OLTRE SETTANTA I TESTIMONI CONVOCATI

G. Fas. per il “Corriere della Sera”

Chat fra un ragazzo accusato di violenza sessuale di gruppo e un suo amico poche ore dopo le «prodezze» di cui si vanta: «Non puoi capire». «Cosa?». «No3 vs 1 stanotte, lascia stare». «Chi era questa?». «Ma che ne so Poi ti racconterò». Seguono particolari che inducono l'amico a scrivere: «Poveraccia».

E lui: «All'inizio non sembrava che volesse» Stesso fatto ma visto dall'altra parte. Stavolta è la ragazza che ha denunciato la violenza a scrivere a un'amica, sempre poche ore dopo i fatti: «La verità è che la sola cosa che sento dopo questa esperienza è che io non valgo niente le persone mi usano soltanto quando e come vogliono e poi mi buttano via come spazzatura».

le due amiche vittime dei presunti abusi

Lei che si dice vittima dello stupro se la prende con se stessa, i quattro ragazzi che sono sott' accusa si autoassolvono: «Lei ci stava». È arrivato il momento di portare tutto questo nell'aula del tribunale di Tempio Pausania, dove comincia oggi il processo per il cosiddetto Caso Grillo. I quattro imputati non saranno presenti, o almeno così giurano gli avvocati che li difendono dal reato appunto, di violenza sessuale di gruppo (da un minimo di sei a un massimo di dodici anni in caso di condanna).

edoardo capitta

Ciro (figlio di Beppe Grillo) e i suoi amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, hanno preferito scartare i riti alternativi e puntare sul dibattimento in aula che, in teoria, sarebbe aperto al pubblico anche se Giulia Bongiorno, legale di Silvia (la ragazza che ha denunciato tutto) ha presentato ieri mattina un'istanza per chiedere udienze a porte chiuse. Il fascicolo di chiusura indagini è pieno di fotografie, chat, filmati, consulenze, interrogatori... E alla montagna di documentazione agli atti si aggiungeranno in aula i settanta e più testimoni che le parti chiedono di ammettere.

francesco corsiglia

L'accusa, rappresentata dal procuratore Gregorio Capasso, chiama a deporre fra gli altri anche la moglie di Beppe Grillo, Parvin Tadijk, mentre il collegio difensivo di Ciro Grillo vuole fra i suoi testi Matteo Scarnecchia, l'uomo che ha filmato Ciro mentre baciava in discoteca la ragazza che lo ha poi denunciato. Fra tutte peserà la testimonianza di un ragazzo che Silvia aveva accusato di violenza sessuale nel 2018 e al quale ha poi chiesto scusa.

ciro grillo

I fatti del processo di Tempio Pausania risalgono invece alla mattina del 17 luglio 2019. In una villetta a Cala di Volpe, in Sardegna, i quattro ragazzi - tutti genovesi e amici d'infanzia - erano con due ragazze di Milano conosciute la sera prima in discoteca, al Billionaire, a Porto Cervo.

Il 26 luglio, quindi nove giorni dopo, una delle due ragazze (Silvia è un nome falso) racconta ai carabinieri che in quella villetta, quel giorno, dopo essere stata costretta a bere vodka, ha subito violenza. Ripetutamente e da tutti e quattro, mentre la sua amica Roberta (anche questo è un nome falso) dormiva sul divano. Le indagini porteranno alle accuse dei quattro amici e anche per Roberta sarà poi contestata la violenza sessuale: perché tre di loro hanno scattato fotografie oscene accanto a lei che dormiva.

il caso ciro grillo la ragazza che lo accusa di stupro e l amica tre giorni dopo la sera insieme DAVID ENRIQUE BYE OBANDO E IL FRATELLO FRANCESCO CORSIGLIA LE TAPPE DELLA NOTTATA DEL PRESUNTO STUPRO DI GRUPPO ciro grillo ciro grillo e gli amici CIRO GRILLO - LA VILLETTA DI CALA DI VOLPE DOVE SI SAREBBE CONSUMATO LO STUPRO CIRO GRILLO LE TESTIMONIANZE SUL CASO CIRO GRILLO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO ciro grillo quarto grado CIRO GRILLO la ragazza che accusa di stupro ciro grillo e una sua amica