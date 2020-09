SONO GRAVI LE CONDIZIONI DI FRANCO TATÒ - LA CADUTA NELLA SUA MASSERIA SITUATA A FASANO, DURANTE LA VILLEGGIATURA IN PUGLIA - L’OTTANTOTTENNE “KAISER FRANZ” HA RIPORTATO UN ‘’VIOLENTO TRAUMA CRANICO’’ ED È ORA RICOVERATO IN RIANIMAZIONE PRESSO L’OSPEDALE PERRINO DI BRINDISI CON “CODICE ROSSO”

La caduta in casa durante la villeggiatura in Puglia e poi la corsa in ospedale. Sono gravi le condizioni del noto dirigente d’azienda Franco Tatò, ottantottenne di Lodi, ricoverato in Rianimazione presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dopo un infortunio domestico verificatosi nella sua masseria situata a Fasano, in località Torre Spaccata, dove Tatò è solito trascorrere le vacanze estive.

Il grave incidente si è verificato domenica 6 settembre di pomeriggio. Accompagnato in ospedale con «codice rosso», il noto dirigente ha riportato un violento trauma cranico ed è ora ricoverato, monitorato dal personale medico del nosocomio brindisino.

Conosciuto anche come “Kaiser Franz” o come il “manager filosofo”, durante la sua lunga carriera Tatò ha rivestito incarichi dirigenziali in Olivetti, Fininvest, Mondadori ed Enel. Amministratore delegato dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani dal 2003 al 2014, è vicepresidente della Berco, azienda metalmeccanica del gruppo Thyssen Krupp.

