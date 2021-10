SONO PIU' VICINI BIDEN E PAPA FRANCESCO DI QUANTO NON LO SIANO I CATTOLICI STATUNITENSI - I DUE LEADER SI VEDRANNO VENERDI' IN VATICANO, E L'INCONTRO AVRA' UN ENORME PESO POLITICO - ENTRAMBI HANNO MOLTI AVVERSARI, IN ALCUNI CASI SONO GLI STESSI: I VESCOVI AMERICANI CONSERVATORI E IL REGIME CINESE...

Dagotraduzione dal Washington Post

papa francesco e joe biden 6

Con papa Giovanni Paolo II, l’incontro è durato 45 minuti, ed è stato spesso interrotto; con Benedetto XVI la discussione è stata lunga, e incentrata sul tema se i politici dovessero o meno imporre le loro convinzioni agli altri quando si tratta di dottrina della chiesa, uno scambio che Biden ha descritto «una lezione di teologia».

Ma è con papa Francesco, che il presidente vedrà venerdì in uno storico incontro, che Biden condivide il legame più profondo. È stato Francesco, nel 2015, a confortarlo dopo la morte del figlio Beau. Ed è stato sempre Francesco ad incontrarlo privatamente per parlare di ricerca sul cancro. Ed è di Francesco la foto che Biden ha messo in mostra nello Studio Ovale.

comunione

L’incontro in Vaticano di Biden con il Papa avrà un profondo significato politico, religioso e simbolico. Ma la risonanza è anche personale, viste le somiglianze tra il papa 84enne e il presidente 78enne, che in un certo senso sono diventati alleati. Entrambi hanno raggiunto la leadership definitiva in tarda età e si sono mossi in una direzione liberale. Hanno affrontato una resistenza interna. Entrambi sono trattati con cautela dai vescovi americani conservatori.

papa francesco e joe biden 5

«Entrambi avrebbero potuto diventare papa o presidente prima, ma non è andata» ha detto John Carr, fondatore dell’Iniziativa sul pensiero sociale cattolica e sulla vita pubblica alla Georgetown University. «Entrambi sono stati cancellati, Biden in campagna elettorale e Bergoglio prima del conclave, ed entrambi sono stati delle sorprese».

Carr ha aggiunto che Biden e Francesco «ora sono in grado di agire in base a ciò in cui credono. Ma entrambi hanno anche molti avversari, gli stessi».

papa francesco e joe biden 4

Biden e Francesco stanno combattendo per cambiare cultura dopo un predecessore che consideravano rigido e non sufficientemente inclusivo, innescando un'opposizione rabbiosa che si sta rivelando forse più potente di quanto avrebbero potuto prevedere.

«Hanno in comune il fatto che è diventato visibilmente più difficile per loro tenere insieme la loro gente», ha detto Massimo Faggioli, professore di teologia all'Università di Villanova e autore di «Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti».

papa francesco e joe biden 3

«C'è una cultura di profondo sospetto contro il leader», ha detto Faggioli. «Non è più “non sono d'accordo con lui ma è comunque il mio papa” o “non sono d'accordo con lui ma è comunque il mio presidente”. Non è più così per molte persone. Quindi si capiscono su questo, penso».

Ciò non significa che i due leader vedranno tutto nello stesso modo. È probabile che il loro incontro mostri un terreno comune sul cambiamento climatico, la povertà e la pandemia. Ma alcuni esperti si aspettano che Francesco solleciti gli Stati Uniti a fare di più sulla distribuzione dei vaccini nei paesi poveri, e Biden potrebbe anche affrontare critiche sull'uscita caotica della sua amministrazione dall'Afghanistan.

papa francesco e joe biden 2

L'incontro avviene in un momento di dissenso tra i leader cattolici americani. L'elezione di Biden lo scorso anno ha innescato una disputa tra i funzionari della chiesa sull'opportunità o meno di concedere la Comunione ai politici cattolici che sostengono il diritto all'aborto.

«La Chiesa cattolica in questo paese non è mai stata così divisa come lo è adesso, e l'incontro sarà organizzato nei termini di questa divisione nella chiesa americana», ha affermato il reverendo Gerald P. Fogarty, da tempo studioso di religione. professore all'Università della Virginia.

JOE BIDEN PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

Biden è forse il presidente più religiosamente osservante da decenni, uno che raramente salta la messa, cita spesso le scritture e stringe il rosario prima di prendere decisioni chiave. È stato educato da suore nelle scuole cattoliche e più volte nella sua vita ha pensato di entrare nel sacerdozio.

Ma le posizioni di Biden sono state a volte anche in contrasto con l'insegnamento cattolico, come il suo precoce sostegno al matrimonio tra persone dello stesso sesso e il suo sostegno al diritto all'aborto. A volte ha perso le staffe con coloro che sottolineano tali discrepanze. «Il prossimo repubblicano che mi dice che non sono religioso, gli infilerò il mio rosario in gola», ha detto nel 2005.

JOE BIDEN PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

La sfiducia di alcuni cattolici nei confronti di Francesco viene in parte dagli stessi vescovi americani che si sono chiesti se a Biden debba essere concessa la Comunione. Subito dopo l'elezione di Biden, la dirigenza della Conferenza episcopale degli Stati Uniti ha dichiarato la sua politica sull'aborto un "problema" per un cattolico che partecipa alla messa, ed è stata avanzata la proposta di creare un documento sullo scopo dell'Eucaristia, o Santa Comunione, l’ostia consacrata che rappresenta il corpo di Cristo ed è uno dei sacramenti più sacri della cristianità.

I vescovi il mese prossimo voteranno una proposta sul significato dell'Eucarestia ma il presidente della commissione che ha scritto la bozza di documento ha detto che non si farà menzione di Biden, dell'aborto o del ruolo dei personaggi pubblici.

Biden e la moglie con Wojtyla

Si potranno però aggiungere emendamenti fino all'ultimo minuto e il dibattito tra i vescovi sarà aperto. Alcuni potrebbero insistere per ottenere almeno una menzione sul fatto che il diritto canonico proibisce la Comunione alle persone che sono "coscienti di peccati gravi".

Il mese scorso Francesco si è espresso sul fatto di concedere la Comunione ai politici che sostengono il diritto all’aborto, ricordando ai vescovi che il loro ruolo dovrebbe essere quello di «pastori, non di condannare».

«Il rapporto tra i vescovi degli Stati Uniti e il Vaticano si è rotto» ha detto Faggioli. «E Joe Biden è nel mezzo».

JOE BIDEN

Entrambi gli uomini sono orgogliosi di scrollarsi di dosso le trappole del potere. «Lo stesso Francesco è una specie di parroco borghese. Non si prende troppo sul serio», ha detto Ken Hackett, un ex ambasciatore degli Stati Uniti in Vaticano che ha accompagnato Biden a un incontro con Francesco nel 2016. Biden, ha detto, potrebbe essere più a suo agio con questo papa che con molti degli americani vescovi.

papa francesco 4

Mentre molti cattolici che incontrano il papa baciano il suo anello, è improbabile che succeda nel caso di Biden, che è in visita come capo di stato e ha evitato questa pratica. Nelle sue memorie del 2007, Biden ha ricordato che quando ha detto a sua madre che avrebbe incontrato la regina d'Inghilterra, lei gli ha consigliato di non inchinarsi nonostante il protocollo. «Quando le ho detto che sarei andato a vedere il Papa, ha detto “Non baciargli l'anello”», ha aggiunto Biden. «”Ricorda, Joey”, diceva, “sei un Biden. Nessuno è migliore di te. Non sei migliore di nessun altro, ma nessuno è migliore di te”».

papa francesco 3

Biden ha evitato di inchinarsi alla regina durante la sua recente visita a Londra, creando un po' di scalpore tra gli osservatori britannici. E per quanto riguarda il gesto di baciare l'anello, lo stesso Francesco non è sempre sembrato apprezzare il rituale.