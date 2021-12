29 dic 2021 17:56

SONO RIUSCITI A FAR ROTOLARE LA TESTA DEL POVERO GIORGIO MICHELETTI - VA IN PENSIONE IL CONDUTTORE DI "TOSCANA TV", SOSPESO CON L’ACCUSA DI AVER MINIMIZZATO LA PACCA SUL CULO A GRETA BECCAGLIA CON QUEL “NON TE LE PRENDERE” - LUI GIURA CHE L’EPISODIO NON C’ENTRA E CHE AVEVA GIÀ PRESO LA DECISIONE, MA CHI CI CREDE? “HO FATTO SBAGLI E COSE BUONE. SONO SEMPRE STATO ME STESSO CON PREGI E DIFETTI DI TUTTI GLI ESSERI UMANI” – VIDEO