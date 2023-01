SONO STATE FERMATE CINQUE PERSONE PER I DUE ATTACCHI CHE HANNO COLPITO I RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI ITALIANI A BARCELLONA E BERLINO: IN SPAGNA SONO STATE INFRANTE LE VETRATE DEL PALAZZO DEL CONSOLATO E UNA PARETE È STATA IMBRATTATA. A BERLINO È STATA INCENDIATA L’AUTO DI UN FUNZIONARIO – FONTI DI INTELLIGENCE STANNO SEGUENDO LA PISTA ANARCHICA: L’ESCALATION È COLLEGABILE AL CASO DI ALFREDO COSPITO, L’ANARCHICO RINCHIUSO IN CARCERE DI SASSARI CHE…

Due attacchi hanno colpito, ieri, i rappresentanti diplomatici italiani, a Barcellona e Berlino. È quanto riferisce un comunicato della Farnesina. «Ignoti hanno infranto la vetrata del palazzo dove è ubicato il consolato generale a Barcellona, imbrattando una parete dell’ingresso dell’edificio». E sempre ieri, a Berlino, «è stata anche incendiata l’auto con targa diplomatica di un funzionario diplomatico in servizio all’ambasciata d’Italia».

[…] Per quanto riguarda l’azione in Spagna, la Farnesina fa sapere che sono stati già fermati i presunti 5 responsabili.

Per entrambi gli attentati, fonti di intelligence stanno seguendo la pista anarchica per risalire ai responsabili. Questa escalation è infatti ritenuta collegabile con il caso di Alfredo Cospito, l’anarchico rinchiuso nel carcere di Sassari e in sciopero della fame da due mesi per protestare contro il regime di carcere duro (41 bis) cui è sottoposto. Condannato a 12 anni e 3 mesi per attentati con finalità terroristiche o di eversione (tra cui la gambizzazione dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, nel 2012 a Genova) e altri reati, il leader anarchico Cospito deve scontare in via definitiva anche un’altra pena per ulteriori atti terroristici (come l’invio di ordigni e plichi esplosivi contro politici, giornalisti e forze dell’ordine) e per il reato di strage politica. Quest’ultima condanna è correlata all’attentato dinamitardo con le due bombe piazzate alla caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, nel 2006, insieme alla sua compagna Anna Beniamino.

Da qualche tempo gli anarchici hanno alzato il tiro: non si tratta più di atti dimostrativi, ma di mobilitazioni di piazza e di atti dinamitardi sempre più gravi. A preoccupare è in particolare l’atto incendiario contro l’auto del diplomatico in servizio all’ambasciata di Berlino. Il medesimo modus operandi attuato nell’attentato ad Atene contro la diplomatica Susanna Schlein (sorella della deputata del Pd Elly), a cui era stata bruciata l’auto.

