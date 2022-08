SONO TAMPAX FAVOREVOLI - LA SCOZIA È DIVENTATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A RENDERE GRATUITI I PRODOTTI PER IL CICLO MESTRUALE: GLI ASSORBENTI SARANNO DISPONIBILI NELLE FARMACIE, NEI CENTRI SOCIALI, NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ PER “CHIUNQUE NE ABBIA BISOGNO” E SENZA BISOGNO DI SGANCIARE UN CENTESIMO – E IN ITALIA? L’UNICO PASSO CHE SIAMO RIUSCITI A FARE È STATO...

Da “la Stampa”

La Scozia è diventato il primo Paese al mondo a rendere gratuiti i prodotti per il ciclo mestruale. Assorbenti e tamponi saranno disponibili nelle farmacie, nei centri sociali e giovanili, nelle scuole e nelle università per «chiunque ne abbia bisogno» e senza sborsare nulla.

La legge, presentata dalla deputata laburista Monica Lennon, era stata approvata all'unanimità e punta a mettere fine alla "period poverty", la povertà da ciclo: «C'è un modo molto semplice per descrivere la povertà da ciclo - ha detto Georgie Nicholson dell'ente sociale Hey Girl: vai al supermercato e devi effettivamente scegliere se puoi comprare del cibo o una scatola di assorbenti. Molte madri sono costrette a rinunciare ai prodotti igienici solo per poter nutrire i propri figli e a usare cose come giornali infilati nei calzini».

Alcune alternative fatte in casa, inclusi stracci e fazzoletti, possono causare rischi per la salute gravi o addirittura mortali, ha più volte ribadito Lancet. Con mestruazioni che in media durano circa cinque giorni, gli assorbenti in Scozia (già meno cari che in Italia, comunque) possono costare fino a 10 euro al mese e alcune donne faticano a permettersele. Ma il Period Products Act ha anche un altro, importante, effetto positivo, quello di parlare di mestruazioni e di aiutare, soprattutto le giovani donne a superare lo stigma e l'imbarazzo quando devono comprare prodotti per il ciclo.

In Italia, dopo anni di battaglie, finalmente è stata abbassata l'Iva sugli assorbenti. A deciderlo è stato l'esecutivo di Mario Draghi che nella legge di Bilancio ha portato l'aliquota dal 22% al 10% per i prodotti igienici femminili. Un primo passo.

