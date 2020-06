21 giu 2020 15:45

SONO TORNATI I SOLITI IGNOTI – ALCUNI LADRI MALDESTRI TENTANO UN FURTO IN GIOIELLERIA MA DISTRUGGONO LA VETRINA SBAGLIATA – È SUCCESSO A TOLMEZZO, IN PROVINCIA DI UDINE: HANNO FATTO DANNI PER OLTRE 20 MILA EURO ACCANENDOSI SULLA TECA CHE CONTENEVA OGGETTI IN ACCIAIO E NON QUELLA CON L'ORO. E ALLA FINE NON SONO RIUSCITI A RUBARE NEMMENO QUELLI…