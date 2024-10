E SONO TRE! SVENTATO IL TERZO TENTATIVO DI OMICIDIO DI TRUMP: E’ STATO ARRESTATO (E POI RILASCIATO DIETRO CAUZIONE) IL 49ENNE VEM MILLER DI LAS VEGAS - SI E’ PRESENTATO AL COMIZIO DEL TYCOON IN CALIFORNIA CON ARMI, DOCUMENTI FALSI E UN ACCREDITO TAROCCATO - MILLER FA PARTE DI GRUPPI DI ESTREMA DESTRA: È REGISTRATO NELLE LISTE REPUBBLICANE E NEL 2022 SI CANDIDO’, SENZA ESSERE ELETTO, ALLE PRIMARIE PER UN POSTO NEL CONGRESSO STATALE DEL NEVADA - SUL SUO ACCOUNT LINKEDIN SENTENZIA: “HO VISTO I NOSTRI DIRITTI PORTATI VIA, MENTRE IL POTERE DEL GOVERNO CRESCE. HO VISTO PICCOLE ATTIVITÀ E LA CLASSE MEDIA SCHIACCIATA. HO VISTO POLITICI ILLEGALI E POLITICI CHE SI MUOVONO COME DITTATORI”

Ancora paura a un comizio di Donald Trump. Un uomo è stato trovato con armi e munizioni in macchina. Per Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside sarebbe stato sventato un possibile terzo attentato al tycoon. L’evento era in programma a Coachella, California. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas si era presentato con un falso accredito per Vip: è stato arrestato.

Era arrivato all’evento a bordo di un Suv nero con all’interno un’arma da fuoco e un caricatore ad alta capacità. Si è presentato come un giornalista, la targa del suo veicolo era falsa e aveva con sé diversi passaporti. L’episodio è avvenuto prima che Donald Trump arrivasse al comizio.

Incalzato dalle domande dei giornalisti sull’orientamente dell’uomo fermato lo sceriffo Chad Bianco ha detto che il gruppo di cui faceva parte «è di estrema destra. Gente che non crede nel governo, gente ai margini». «Ma non è questo il punto, è un pazzo, non importa di quale partito», ha aggiunto lo sceriffo precisando di «non sapere per il momento il movente». L’uomo è stato poi rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione di 5 mila dollari. Dovrà presentarsi davanti al giudice il 2 gennaio 2025.

Miller è risultato un elettore registrato nelle liste repubblicane, candidato nel 2022 alle primarie per un posto nel congresso statale del Nevada, dove non ce l’ha fatta.

Si è dichiarato «cittadino sovrano» e sarebbe legato a organizzazioni di destra. Sul suo account Linkedin dice di sé: «Ho lavorato per più di vent’anni come giornalista investigativo, documentarista e producer. Ho visto i nostri diritti portati via, mentre il potere del governo cresce.

Ho visto piccole attività e la classe media schiacciata. Ho visto politici illegali e politici che si muovono come dittatori. Ho visto anche come il potere del denaro fluisce attraverso la politica e come la classe politica non lavora più per Noi il Popolo».

Miller gestisce un sito web, The America Happens Network, il cui è motto è «Rabbia contro l’informazione mainstream».

L’ex presidente Trump è sfuggito già a due tentativi di attentato. Il 13 luglio a Butler, Pennsylvania, dove il tycoon era andato per un comizio. Era rimasto ferito all’orecchio destro (video) dopo che un ragazzo di vent’anni, Thomas Crooks, aveva sparato con un fucile da guerra dal tetto di un edificio vicino all’area del comizio. I proiettili avevano ucciso un partecipante all’evento, Corey Comperatore.

[…] il 15 settembre la polizia ha arrestato un uomo vicino al golf club di Trump, a West Palm Beach, Florida. Ryan Routh voleva uccidere il tycoon mentre l’ex presidente stava giocando a golf. […]

