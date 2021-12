È SOPRAVVISSUTO AL VIETNAM MA NON ALL'INFARTO - È MORTO A 81 ANNI RICHARD MARCINKO, IL FONDATORE DEL “SEAL TEAM SIX”, IL COMMANDO CHE HA UCCISO BIN LADEN – GRAZIE A LUI IL CORPO SPECIALE HA ACQUISITO FAMA NELL'IMMAGINARIO COLLETTIVO: SONO STATE LE SUE STORIE E I SUOI LIBRI A CREARE IL MITO DEL COMMANDO DI ÉLITE - LA MARINA GLI CHIESE DI CREARE L'UNITÀ SPECIALE DOPO IL FALLIMENTO DELLA MISSIONE PER SALVARE 53 OSTAGGI AMERICANI IN IRAN...

richard marcinko 7

Dal “Corriere della Sera”

Richard Marcinko, il veterano del Vietnam fondatore del Team Six dei Navy Seal, il commando che ha ucciso Osama bin Laden, è morto a 81 anni, forse per un infarto. Grazie a lui il Team Six ha acquisito fama nell'immaginario collettivo: le sue storie e i suoi racconti, raccolti in diversi libri, hanno affascinato il mondo e creato un mito intorno al commando di élite.

richard marcinko 4

Dopo il fallimento nel 1980 della missione per salvare 53 ostaggi americani in Iran, la Marina chiese a Marcinko di creare una unità dei Seal in grado di rispondere rapidamente alle crisi legate al terrorismo. Sprezzante delle regole, Marcinko ha creato l'immagine di una unità anticonformista in cui il bere tutti insieme era un elemento di unione. Per anni al Team Six sono state affidate le operazioni più pericolose.

richard marcinko 10

Ribattezzato nel 1987 Navdevgru-United States Naval Special Warfare Development Group, è l'unico reparto addestrato a «inseguire» le armi nucleari nel caso finiscano nella mani di nemici.

