LA SORELLA DI BERNIE MADOFF E SUO MARITO SONO STATI TROVATI MORTI PER FERITE DI ARMA DA FUOCO NELLA LORO CASA IN FLORIDA - SECONDO LA POLIZIA, SI SAREBBE TRATTATO DI UN OMICIDIO-SUICIDIO - LA DONNA ERA STATA TRUFFATA DAL FRATELLO, LA MENTE DEL PIU' GRANDE "SCHEMA PONZI" DELLA STORIA DEGLI STATI UNITI, E DAL 2009 TENTAVA DI VENDERE LA SUA CASA PER SOPRAVVIVERE E...

Dagotraduzione dal Daily Beast

Bernie Madoff 3

La sorella e il cognato di Bernie Madoff sono morti in un omicidio-suicidio nella loro casa in Florida, l'ultimo triste capitolo della storia della famiglia.

L'ufficio dello sceriffo di Palm Beach ha detto che gli investigatori sono stati chiamati nella residenza della coppia di anziani a Boynton Beach giovedì pomeriggio da una telefonata di emergenza. All'interno hanno trovato Sondra Wiener, 87 anni, e suo marito Marvin, 90 anni, morti per ferite da arma da fuoco.

La casa di Sondra Wiener e Marvin Wiener

Le autorità non hanno rilasciato il nome di Marvin su richiesta della sua famiglia, ma i media della Florida lo hanno riferito. L'ufficio dello sceriffo non ha reso pubblico l'incidente fino a domenica mattina. «Dopo ulteriori indagini, sembra essere un omicidio/suicidio», ha detto l'ufficio dello sceriffo.

Madoff, la mente del più grande schema Ponzi nella storia degli Stati Uniti, è morto in prigione l'anno scorso mentre stava scontando una condanna a 150 anni. Il figlio maggiore del truffatore condannato, Mark Madoff, si è ucciso due anni dopo l'arresto di suo padre e l'altro figlio, Andrew Madoff, è morto di cancro nel 2014.

Bernie Madoff 2

Secondo quanto riferito, Wiener è stata una delle vittime di Madoff, avendo investito milioni che ha perso quando il suo castello di carte finanziario è crollato.

Nel 2009, il New York Post ha riferito che stava cercando di vendere la sua casa e non era più in grado di permettersi le tasse del suo country club.

Charles Wiener, figlio di Sondra ed ex dirigente della società Madoff, all'epoca disse al Post che sua madre era una "vittima" e che era stata "un'esperienza molto dolorosa" per l'intera famiglia. Raggiunto telefonicamente da The Daily Beast domenica pomeriggio, Wiener non ha rilasciato commenti.

Sondra Wiener

Wiener è entrato a far parte dell'azienda Madoff nel 1978, secondo Insider, facendosi strada fino a diventare direttore amministrativo dell'azienda. Non è chiaro quanto sapesse degli affari illegali di suo zio.

Lui e Sondra Wiener, insieme ad altri parenti di Madoff, sono stati citati in una causa del 2010 che cercava di recuperare i fondi familiari da un fiduciario nominato per rappresentare le vittime di Madoff.

Bernie Madoff