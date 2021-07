LA SORELLA DI CRISTIANO RONALDO E' RICOVERATA CON UNA POLMONITE DA COVID - RISULTATA POSITIVA IL 17 LUGLIO, SI E' AUTOISOLATA, MA QUALCHE GIORNO DOPO HA INIZIATO A SENTIRSI MALE - IL SUO POST SU INSTAGRAM: "QUESTA E' L'ULTIMA COSA CHE VORREI SCRIVERE, MA LE NOTIZIE VIAGGIANO VELOCI E PER RISPETTO VERSO CHI MI SEGUE E SI PRENDE CURA DI ME E DEI MIEI CARI. SONO STATA PRESA DA QUESTO MALEDETTO VIRUS"

La sorella di Cristiano Ronaldo è stata ricoverata in ospedale con una polmonite da Covid. In un post su Instagram, Katia Aveiro, 44anni, ha rivelato di essere in ospedale nella sua isola natale di Madeira. È in cura presso l'ospedale del dottor Nelio Mendonca, lo stesso posto in cui la mamma di Cristiano è stata portata per un intervento chirurgico d'urgenza dopo il suo ictus l'anno scorso.

L'ex cantante diventata influencer, che ora vive la maggior parte del tempo in Brasile, ha pubblicato una sua foto dall’ospedale, mentre è attacata a una flebo, e ha scritto: «Questo è l'ultima cosa che vorrei scrivere. Ho cercato di non farlo negli ultimi giorni, ma le notizie viaggiano veloci e per rispetto verso chi mi segue e si prende cura di me e dei miei cari, condividerò con voi la verità».

«Sono stata presa da questo maledetto virus. Sono risultata positivo il 17 luglio e da allora mi sono autoisolata a casa. Stavo bene con pochi sintomi e seguivo il protocollo. Tutti a casa si sono tenuti lontani dalla mamma e i video che ho pubblicato dove sono fuori sono stati girati prima che fossi positiva. Purtroppo venerdì scorso ho iniziato a peggiorare».

Ammettendo di aver contratto la polmonite a causa del virus, ha aggiunto: «Sono stata ricoverata in ospedale ed eccomi qui, sto facendo tutto ciò che dovrei, grazie a Dio mi sto riprendendo grazie alla meravigliosa squadra medica qui».

