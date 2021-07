LA SORELLA DI EMILIANO SALA TENTA IL SUICIDIO - TROVATA IN CASA PRIVA DI SENSI DA UN AMICO, E' ATTACCATA A UN RESPIRATORE - LE SUE CONDIZIONI DEFINITE "SONO CRITICHE" - DA DUE ANNI LA DONNA SI OCCUPAVA A NOME DELLA FAMIGLIA DI CERCARE GIUSTIZIA PER IL FRATELLO CALCIATORE, MORTO IN UN INCIDENTE AEREO DURANTE IL TRASFERIMENTO DA NANTES A CARDIFF NEL 2019 - A MARZO LA FAMIGLIA SALA HA CITATO IN GIUDIZIO LE SQUADRE DEL CARDIFF E DEL NANTES, DUE AGENTI E ALTRE PERSONE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Romina ed Emiliano Sala

La sorella del calciatore Emilinano Sala è in condizioni critiche in ospedale in Argentina dopo quello che si pensa sia stato un tentativo di suicidio.

Romina Sala, 29 anni e madre di un figlio di sei anni, è stata portata d'urgenza all'ospedale di Santa Fe, nel nord dell'Argentina, lunedì sera dopo essere stata trovata priva di sensi a casa sua. Romina, in prima linea nella lotta perché sia fatta giustizia dopo la morte del fratello nel 2019, è stata trovata priva di sensi da un amico. Martedì, i medici hanno detto al quotidiano argentino La Nacion che Romina è attaccata «a un respiratore e le sue condizioni sono critiche».

Omaggio a Emiliano Sala

«Stiamo lavorando con un importante gruppo di specialisti per cercare di salvarle la vita», hanno aggiunto.

Romina era diventata di fatto portavoce della famiglia Sala dopo essere volata nel Regno Unito per guidare le ricerche del corpo del fratello dopo l’incidente aereo in cui perse la vita nel Canale della Manica.

Emiliano, 28 anni, attaccante di talento, era partito dalla città francese di Nantes a Cardiff il 21 gennaio per completare un trasferimento di 15 milioni tra i club quando il suo aereo è precipitato vicino all'isola di Guernsey. Le squadre di ricerca non sono state in grado di trovare il relitto per due settimane fino a quando una missione privata pagata dalla famiglia l'ha finalmente individuato l'8 febbraio.

Jose Maria Cullen Hospital a Santa Fe

All'interno dell'aereo in frantumi, hanno trovato il corpo di Emiliano che è stato riportato in Argentina per essere sepolto.

Il corpo del pilota David Ibbotson non è stato ancora recuperato.

Una successiva indagine ha scoperto che Ibbotson era stato assunto per il volo da David Henderson, 66 anni, che avrebbe dovuto essere dietro i controlli durante il fatidico viaggio ma aveva appaltato il lavoro. Né Ibbotson né l'aereo che stava pilotando avevano la licenza per effettuare voli commerciali. Ibbotson era anche "incapace di volare" di notte o in caso di maltempo, il che ha influito sul suo viaggio da Nantes a Cardiff.

emiliano sala

Il rapporto ha concluso che l'aereo si era rotto in aria mentre viaggiava troppo veloce e che Ibbotson aveva perso il controllo mentre cercava di evitare il maltempo. Henderson è attualmente accusato di aver messo in pericolo la sicurezza di un aeromobile e di aver tentato di trasportare un passeggero senza un permesso valido. Si è dichiarato non colpevole di entrambe le accuse.

Il caso è stato ritardato dalla pandemia di Covid, che ha causato frustrazione alla famiglia di Sala perché non è possibile avviare un'inchiesta sulla sua morte fino alla conclusione del procedimento. A gennaio, la famiglia ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che «sta ancora aspettando risposte» tra la crescente frustrazione per la quantità di tempo che sta impiegando per conoscere i fatti completi della morte di Emiliano.

piper malibu

Romina aveva continuato a scrivere e pubblicare post su suo fratello sui social media dopo la sua tragica morte, a volte arrabbiata, sincera e profonda. Condividendo un'immagine il giorno del suo compleanno, il 31 ottobre, due anni fa, aveva scritto: «Non ci sono parole che possano descrivere il dolore. Buon compleanno fratello! Ovunque tu sia, dacci la forza di andare avanti. Vorrei che tutto fosse diverso… ti prometto che non ci fermeremo fino alla fine. Baci al cielo».

Dopo la morte di Emiliano, Romina ha perso anche il padre - Horacio - scomparso nella sua casa di Progreso tre mesi dopo l'incidente aereo.

emiliano sala 1

Horacio, 58 anni, è morto per un attacco di cuore nel suo letto non avendo "mai superato" la morte di suo figlio, secondo i rapporti locali dell'epoca. La nuova tragedia arriva in mezzo a un'azione legale che la famiglia Sala ha intentato a marzo contro 13 imputati, tra cui Cardiff City FC, FC Nantes, agenti di calcio Willie e Mark McKay e varie aziende legate all'aereo. La causa è stata intentata a Londra da Romina, suo fratello Dario e dalla loro madre, Mercedes.