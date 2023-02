8 feb 2023 11:34

SORELLE COLTELLE – SAMANTHA MARKLE HA TRASCINATO IN TRIBUNALE LA SORELLA MEGHAN E IL PRINCIPE HARRY: I DUE SONO STATI CITATI IN GIUDIZIO PER "DIFFAMAZIONE E FALSITÀ PREGIUDIZIEVOLE" DOPO L'INTERVISTA DELLA COPPIA A OPRAH WINFREY NEL 2021 – A FAR INCAZZARE LA SORELLASTRA SAREBBE STATO IL PASSAGGIO IN CUI LA DUCHESSA AFFERMA “FALSAMENTE E MALIZIOSAMENTE” DI ESSERE “FIGLIA UNICA” E… VIDEO