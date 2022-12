17 dic 2022 17:51

LE SORTI DEL MONDO E' IN MANO A DUE COATTI - ZELENSKY SI DICE PRONTO "ANCHE DOMANI" AD UN COMBATTIMENTO CORPO A CORPO CON PUTIN: “UN VERO UOMO, SE VUOLE DIRE QUALCOSA A QUALCUNO, O, PER ESEMPIO, DARGLI UN PUGNO IN FACCIA, LO FA DA SOLO, E NON MANDA INTERMEDIARI. UN COMBATTIMENTO FISICO CON PUTIN? SONO SEMPRE PRONTO, ANCHE DOMANI…”