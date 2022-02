SOSIA O SON DESTO? - LO SBROCCO DI FABIO JACKSON, SOSIA DI MICHAEL JACKSON: "I TROLL MI ACCUSANO INGIUSTAMENTE DI AVER SUBITO INTERVENTI CHIRURGICI PER ASSOMIGLIARE ALLA POPSTAR" - PER DIMOSTRARE DI ESSERE NATURALMENTE IDENTICO AL CANTANTE, HA PUBBLICATO SU TIK TOK I VIDEO DELLA SUA INFANZIA - "I CONFRONTI CON MICHAEL SONO ANDATI AVANTI DAL LICEO. SONO STATO VITTIMA DI BULLISMO PER QUESTO..." - VIDEO

Un sosia di Michael Jackson ha risposto ai troll che lo accusano di aver subito un intervento di chirurgia plastica per assomigliare al cantante, rivelando foto del suo passato per dimostrare che è naturalmente identico al Re del Pop.

Fabio Jackson, 28 anni, che vive nel Regno Unito, dice di essere stato vittima di bullismo perché al liceo sembrava Michael Jackson dopo l’intervento di chirurgia estetica e dice di essere scambiato per il cantante quasi ogni giorno.

Fabio - che ora lavora come sosia e influencer di Michael Jackson - ha guadagnato un enorme seguito online per la sua strana somiglianza con l'icona pop. Ma dice di essere costantemente trollato online e accusato di essere un "falso" che ha subito procedure cosmetiche per assomigliare a Jacko.

In risposta alle sue critiche, Fabio ha pubblicato un video virale su TikTok (@theefabiojackson) degli scatti della sua infanzia, che ha accumulato 1,7 milioni di visualizzazioni da parte di utenti sbalorditi dei social media.

Fabio dice che ha sempre somigliato naturalmente a Michael da quando aveva circa undici anni e che non ha mai subito un intervento di chirurgia plastica per ottenere l'aspetto.

«I confronti con Michael sono andati avanti dal liceo al college e poi all'università e continuava a diventare sempre più frequente ora. Sono stato vittima di bullismo a scuola perché somigliavo molto a Michael. Era difficile».

«Come puoi vedere dal mio video, non è cambiato nulla nel mio aspetto. Sono cresciuto, la mia mascella si è allargata, i miei denti si sono spostati, i miei occhi sono sempre gli stessi e sì, ho ancora i miei capelli lunghi come Michael. Con la gente per strada ora è tutta un'altra cosa, mi chiamano e mi fotografano».

«Nel Regno Unito, le persone di solito sono molto felici di vedermi e mi ringraziano come se avessi fatto qualcosa per ottenere l'aspetto di Michael, ma è naturale. Le persone ora vedono i miei video su TikTok e vedono che sono reale. Quando le persone mi guardano, vedono questo volto famoso, quindi devo cercare di essere una buona influenza per il mondo».

«Non ho intenzione di fare nulla con le persone che sono cattive con me online. Ci sono così tante persone là fuori che desiderano essere Michael e che hanno solo una piccola percentuale di questa somiglianza con lui. Michael è stato come un insegnante per me. Non mi considero un grande fan, ma apprezzo l'uomo e il modo in cui ha cercato di fare così tanto per il mondo».

«Sono timido nel mondo reale, ma amo esibirmi e ballare come Michael. Quando sono creativo, nient'altro conta».

Il video di Fabio con i suoi scatti più giovani ha ricevuto centinaia di migliaia di Mi piace, con molti spettatori che hanno affermato che lui è l'originale Michael Jackson.

Un seguace ha commentato: «Penso che sia sicuro dire che non assomiglia a Michael Jackson, Michael Jackson gli assomiglia». Un altro utente ha scritto: «Così Michael Jackson ti ha copiato». Mentre un altro spettatore ha commentato in modo esilarante: «Quindi quello che stai dicendo è che tua madre è Billie Jean».

