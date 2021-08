SOSPETTI CHE IL TUO PARTNER TI TRADISCA? LO PSICOTERAPEUTA NEIL WILKIE SPIEGA COME COMPORTARSI PER VENIRNE A CAPO E SOPRATTUTTO COSA FARE UNA VOLTA AVUTA LA CERTEZZA DELL'INFEDELTA' - SE RIUSCITE A TOLLERARE LE CORNA E VOLETE RECUPERARE IL RAPPORTO ALLORA E' NECESSARIO...

L'infedeltà è sufficiente per scuotere qualsiasi relazione, non importa quanto sembri forte. Ma, secondo un esperto, il dolore, il tradimento e la perdita di fiducia possono essere superati fintanto che entrambi i partner sono disposti a impegnarsi.

Lo psicoterapeuta britannico Neil Wilkie, autore dei libri “Relationship Paradigm”, ha rivelato esattamente quali passi dovrebbe intraprendere una parte lesa se sospetta che un partner l’abbia tradita - e il processo in tre fasi da seguire se si vuole andare avanti.

Se sospetti che il tuo partner ti stia tradendo

La prima cosa da ricordare è che è sempre meglio esprimere le proprie preoccupazioni. «Se non lo fai, quel seme di sfiducia crescerà e ti concentrerai su ciò che sta facendo di sbagliato piuttosto che su ciò che sta facendo bene», ha avvertito Neil. «Questo è un modo per distruggere la relazione dall'interno».

Quando sollevi il tema dell'infedeltà, assicurati di scegliere un tempo e uno spazio privi di distrazioni. «Inizia sempre la conversazione con "Mi sento x" piuttosto che "hai fatto y"», ha detto Neil. «In questo modo fai partecipe il partner dei tuoi sentimenti, invece che spingerlo sulla difensiva e su un atteggiamento sprezzante».

Ascoltare la risposta del tuo partner

Ascolta il tuo partner e fidati del tuo istinto quando si tratta di interpretare qualsiasi negazione. «Questa sensazione dovrebbe dirti se sono onesti oppure no», ha detto Neil. Se sospettavi che il tuo partner fosse infedele ma i tuoi sospetti erano fuori luogo, usa questa opportunità per chiarire i confini e ricostruire la fiducia.

Neil, creatore del programma di terapia di coppia online, “The Relationship Paradigm” (www.relationshipparadigm.com) spiega ancora: «Se i tuoi sospetti sono corretti, allora avrai il controllo del tuo futuro. Se ottieni una risposta che non è convincente, devi esplorare ulteriormente».

Come andare avanti dopo aver barato?

È qui che è importante seguire un piano in tre fasi, secondo Neil.

Lavorare a turno attraverso quanto segue:

FASE UNO: LE SEI CHIAVI PER UNA RELAZIONE FELICE

Inizia valutando ciascuno di questi "elementi chiave" per una relazione felice su una scala da 1 a 10, in base a come funzionava prima del tradimento.

«Se i punteggi saranno bassi, cosa farete entrambi per migliorare notevolmente questo?», ha chiesto. Senza un miglioramento generale, non ci sarà alcun rapporto che valga la pena salvare.

Comunicazione: parlarsi, essere in grado di esprimere come ci si sente e sentirsi ascoltati.

Connessione: può essere uno sguardo, un tocco, una parola. Qualsiasi cosa, dai momenti di intimità al sesso selvaggio.

Impegno: assicurarsi che entrambi stiate investendo nella relazione per consentirle di continuare a crescere e prosperare.

Divertimento: il divertimento viene spesso dimenticato. Le coppie hanno bisogno di liberare il bambino che è in loro, fare cose stupide per ridere fino a quando non ne possono più.

Crescita: ci sono tre parti in una relazione; ci sono il te, l'io e il noi e tutti hanno bisogno di crescere perché la vita cambia, il tempo passa e la relazione non è una cosa statica, deve essere vibrante e mutevole.

Fiducia: normalmente supponiamo di fidarci dell'altra persona fino a quando non succede qualcosa che ce lo fa dubitare. Quando le cose vanno bene, la fiducia non conta affatto.

SECONDO PASSO: CHIARISCI I TUOI SENTIMENTI

Il secondo passo riguarda il chiarire i propri sentimenti:

Devi capire cosa mancava alla tua relazione e cosa aggiungeva l’altra persona. Devi anche capire in anticipo la realtà della tua relazione e se hai avuto un ruolo nel creare la situazione di tradimento. Devi quindi essere molto chiaro sul futuro che desideri, è possibile creare una relazione nuova e migliore con il tuo partner esistente o hai bisogno di guardare altrove? Riuscirai mai a perdonarlo? Il rimorso è sufficiente? Prima eri attraente e desiderabile, fondamentalmente non è cambiato nulla. Il futuro è ora nelle tue mani.

TERZO PASSO: IL TURNO DEL TUO PARTNER

• Tutte le domande sul perché è successo e su come è successo hanno ricevuto una risposta sincera.

• Il partner che ha tradito deve mostrare il rimorso di cui l’altro sente il bisogno

• Avete compreso la realtà della vostra relazione prima del tradimento e in che modo doveva essere migliorata per mettere fine al triangolo.

• Il partner mostra apertura totale e trasparenza su qualsiasi contatto, e-mail, messaggistica

• Entrambi desiderate un futuro migliore piuttosto che essere intrappolati nel dolore del passato.

• Entrambi credete di dover creare una nuova e migliore relazione invece che mettere un cerotto sul vecchio.

• Entrambi dovete sentirvi pronti a perdonare

Considera tutto questo come un risveglio. Un'opportunità dolorosa, dolorosa ma importante per riflettere su come era la relazione e attraverso il trauma per crescere in un futuro migliore.