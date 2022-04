SOTTO A CHI TROMBA! - KIM KARDASHIAN HA ARRUOLATO UN TEAM DI AVVOCATI NEL TENTATIVO DI IMPEDIRE CHE UN ALTRO SEX TAPE VENGA RESO PUBBLICO: L’INFLUENCER CULOIDE TEME CHE L'EX FIDANZATO RAY J ABBIA IN PROGRAMMA DI GUADAGNARE MILIONI DI DOLLARI SCODELLANDO ALTRI FILMATI HOT GIRATI NEL PERIODO IN CUI SI FREQUENTAVANO – IL VIDEO PUBBLICATO NEL 2007 LA FECE DIVENTARE FAMOSA, MA OGGI…

Kim Kardashian ha chiamato gli avvocati nel tentativo di impedire che un altro sex tape venga reso pubblico.

La star del reality teme l'ex fidanzato Ray J – protagonista anche lui del famigerato video hot girato quasi 20 anni fa - abbia in programma di guadagnare milioni pubblicando altre registrazioni intime. Kim, 41 anni, ha già speso centinaia di migliaia di dollari per assumere un team di avvocati esperti per bloccarlo ed è determinata a proteggere la sua famiglia “a tutti i costi”.

Una fonte ha detto: «Kim sa che Ray J ha realizzato altri nastri insieme. Alcuni dei filmati sono incredibilmente intimi».

Il primo nastro, in realtà, non ha fatto altro che far conoscere Kim Kardashian al mondo trasformandola in una macchina da soldi. Era ancora una quasi sconosciuta quando il sex tape venne pubblicato nel marzo 2007 dalla Vivid Entertainment con il titolo Kim Kardashian: Superstar. Prima di allora era apparsa come stilista di Paris Hilton in “The Simple Life”, ma era conosciuta come la figlia dell'avvocato di OJ Simpson Robert Kardashian. Ma oggi Kim è decisa a proteggere i suoi figli dall’ondata di commenti e polemiche che potrebbero travolgerla se le immagini venissero pubblicate.

