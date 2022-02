SOTTO IL NICKNAME "BIGTITTYGOTHEGG" SI CELA UNA 20ENNE COME TANTE CHE IN POCO TEMPO È DIVENTATA UN ASSO DEL PIÙ GRANDE SITO PORNO AL MONDO - BARBARA COSTA: "COSA PIACCIA COSÌ TANTO DI QUESTA RAGAZZA CREDO NON SI DEBBA PIÙ DI TANTO AFFATICARE IL CERVELLO: BANALMENTE QUEI SUOI GROSSI MELONI MAMMARI, NATURALI, CHÉ SOLO A STRIZZARLI TI MONOPOLIZZA L’ATTENZIONE, PER NON PARLARE DI COME LI IMPIEGA - DELLA VITA VERA, OFFLINE, DI QUESTA RAGAZZA SI SA POCO E NIENTE…" - FOTO

Barbara Costa per Dagospia

Questa qui si mette nuda a cavalcioni e a natiche spalancate a saltare sul suo dildo caz*one, e fa più di 8 milioni di spettatori! Questa qui cambia dildo, lo prende di vetro, ma sempre a misura caz*one, e lo lecca e se lo mette in bocca e lo succhia e ci sputa e se lo infila dietro, e pure senza salti ci orgasma e ci orgasma, e ci inchioda al video più di 11 milioni di persone! Il suo bottino più gramo è quando si sposta in bagno, entra in doccia e si masturba col doccino, e fa ingrifare quasi 2 milioni di sessi.

Questa qui è in 11esima posizione (133 milioni di views) nella classifica generale di Pornhub ora che ne scrivo. Questa qui sta dando bel filo da torcere a star amatorial come pure a pornostar affermatissime… e questa qui non si sa chi è! Sotto il nickname BigTittyGothEgg si cela una 20enne come tante ma che in poco tempo è diventata un asso del più grande sito porno al mondo, e non solo.

BigTittyGothEgg, o GothEgg, è una Tik Tok Star, una Instagram Star, e una che guadagna le sue cifre con ciò che di lei sessualmente fa vedere su OnlyFans, e su Pornhub, e qui non solo milioni e milioni di persone tappano sui suoi video, ma vi ci sbrodolano allegramente, dacché gli apprezzamenti degli stessi quasi mai scendono sotto i 70/80 per cento, e a volte toccano i 90.

Cosa piaccia così tanto di questa ragazza credo non si debba più di tanto affaticare il cervello: banalmente quei suoi grossi meloni mammari, naturali, ché GothEgg solo a strizzarli ti monopolizza l’attenzione, per non parlare di quando li impiega a spagnola coi dildo. Basta così? No. Come si può notare nelle foto di lei le meno ritoccate, GothEgg ostenta un corpo giovane e però pieno e però non perfetto.

Lei indossa minislip o tanga e mette in mostra non solo i suoi bei chiapponi, ma tutta fiera la sua cellulite, e la sua carne. GothEgg si rivela per come è, col suo look scelto e pensato un po’ a metà strada tra una nerd e una goth girl in posa emo fuori tempo massimo, e davanti a una telecamera balla e canta e sc*pa dildo e se stessa godendo a volte a ripetizione in una casa che potrebbe benissimo essere quella dei suoi (ignari?) genitori. E non ci sarebbe niente di scandaloso: oggi nel porno (e non solo) si lavora anche così, si fattura (e bene) anche così.

È saltata ogni regola: il tuo set può efficacissimamente essere la tua camera, il tuo letto, il tuo bidet, il tuo armadio, tu per come sei e vuoi, da quando apri gli occhi e per 24ore ogni giorno se ti va oppure no. Della vita vera, offline, di questa ragazza si sa poco e niente, tranne che il suo vero nome forse è Lee, e che è americana, nata a marzo? o a dicembre? del 2000? o del 1999?, e che è alta 147 cm? 152? per un peso che bio non confermate segnano 57 kg.

Non si sa dove sia nata né dove abiti (si pensa New York, si ipotizza Florida), e di certo convive con 2 gatti, e uno si chiama Egg Roll. Che altro nella vita vera GothEgg faccia si ignora, ed è giusto così poiché non ha importanza per chi punta ogni fiches online. Girano notizie non verificate di ceto benestante e di una famiglia in cui GothEgg sarebbe figlia unica di un militare d’alto grado e di una casalinga. Ha valore? No.

L’unica cosa che conta e che vale è che questa ragazza ha milioni di follower sparsi tra i suoi canali Instagram, Twitter, OnlyFans e "solo" 3,1 milioni sono gli aficionados che la guardano su Tik Tok. Qui, GothEgg è una star per i suoi balletti scemi (scemi nel senso che chiunque se vuole può replicarli, a patto che abbia tette ballonzolanti e sia capace a twerkare) e per i suoi video di lipsync (sincronizzazione labiale). Stop. È la legge dei social! Qui per diventar famosi c’è bisogno di nulla che abbia rapporti col talento, abilità, bravura. Che ci fai? È fama virtuale, basata su non si sa che: da una tale bolgia in pochi emergono con qualcosa di autorevole da dire e mostrare.

Col sesso, invece, se a sprazzi fa la sua comparsa qualche pene reale (subito bollato come quello del suo ragazzo, e non è vero, o meglio, chi lo sa? e chi se ne importa?), le prestazioni porno di GothEgg rientrano nella masturbazione, e poi masturbazione, e uso dei suoi seni nei più solisti perversi masturbatori modi.

Quanto guadagna una star del genere? A differenza delle altre scarsissime notizie, è una processione di cifre del patrimonio presunto di GothEgg: 280.000 dollari? 489.000? 800, 900.000? Supera il milione? Ma chi mette tali cifre in rete, come cavolo fa a stimarle? Ha accesso ai conti?!? Tutte baggianate che sul web passano per vere. Più spontaneo chiedersi quanto e se una tale web-star durerà. E chi può saperlo? Come altri fenomeni della rete, si fa presto a sostituirla con un’altra, e a dimenticarla.

