PISSING PANTS - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Chi ti ha detto che nel fetish bisogna per forza berla? Che poi quelli che la bevono sono pochi, la maggior parte millanta, e una buona parte lo sogna ma non lo fa. Invece c’è chi la pipì se la fa addosso, di nascosto ma non sempre, e lo fa mica per pigrizia, o per incontinenza. No: lo fa perché a farsela sotto ci gode.

Fare la pipì è sollievo e piacere, pure sessuale, il pissing è pieno di varianti, accontenta tutti i desideri e tu, se nel bagno d’un tuo amico o amante o chi ti pare, da quell’impiccione che sei vi frughi e vi scopri mucchi di pannoloni e assorbenti, è probabile che tu abbia a che fare con un wetting, ovvero un feticista della pisciata sotto, che gode a sentirsi bagnato, umido, puzzolente di quell’ inconfondibile odore. Il wetting è un feticismo molto vario, e io qui ti ciarlo dei wetting con cui ho scambiato 4 chiacchiere via chat, il miglior modo per parlare di queste delizie senza paure.

Ma lo sai che ci sono persone accanto a noi, normalissime, che se la fanno sotto in casa, ma alcuni pure per strada, in fila alla posta, i più temerari su un bus stipato? A uno sguardo puerile possono apparire sporcaccioni, o deviati gravi, invece son persone che si vivono l’onanismo così. E è raro sgamarli: in maggioranza, chi si piscia addosso nei luoghi pubblici non vuole essere visto, il suo è un piacere privato, tale perché segreto, e fatto con ogni precauzione, ovvero con l’ausilio di assorbenti per mestruazioni modello notte, slip igienici, o pannoloni per anziani.

L’assorbente bagnato, grondante pipì, è un godimento a sé: è orgasmico il suo diventare bollente, cocente di urina, e non riuscire a contenerla tutta, godendo del liquido che fuoriesce, e a rivoli scorre tra le gambe. Da soli in casa è diverso, il piacere che ti dà il bagnato è sublime se mantenuto e a lungo, e le wetting donne amano farlo indossando i collant, o i leggings, che si conservano umidi in modo geniale. E vuoi mettere la smorfia di soddisfazione sul viso mentre la fai? In chat, Sara mi dice che seduta sul water si cala i pantaloni ma non le mutandine: del loro inzuppo si bea.

Ci sono poi i wetting di coppia, ovvero gli innamorati che godono nel vedersi, sentirsi bagnati e nel bagnarsi a vicenda con i vestiti addosso e, tra questi, quelli che raggiungono l’acme sessuale con l’odore di urina sulla pelle, sui vestiti, sul letto. Si coprono di pipì a vicenda, l’un l’altro abbracciati, l’un l’altro masturbandosi tra gli zampilli. Sono questi i wetting che di preferenza si gustano i porno amatorial di persone che si filmano, si selfano "zuppi". Sei mai capitato (per sbaglio, eh!) nella sezione "porn pissing pants"?

Non l’hai mai viste quelle fanciulle col sedere, le cosce, le gambe larghe a mostrare le macchie, il "fattaccio" che hanno combinato? Alcuni wetting si scoprono tali mediante la pazzesca eccitazione che questi video porno gli scatena. Ci sono pure i wetting che si masturbano con cam-girl ad hoc, le quali si spogliano, mugolano a pisciarsi addosso per chi sta dall’altra parte del video a godere (e a pagare) sul serio.

Esistono wetting esibizionisti che in cam si urinano e si fanno guardare da pipì-voyeurs, e c’è una categoria più speciale ancora, quelli che la pipì la trattengono apposta, ché a soffrire si gode di più, e da tale gruppo estraggo quelli e quelle che con l’orgasmo la fanno, in quanto è proprio l’orgasmo a disinibirli. C’ha pure ragione un certo Mauro, che mi scrive che se le lecchi e per bene, ci sono donne che con/dopo l’orgasmo sono stimolate ad urinarti sul viso, poche gocce ma giuste, ed è di quel nettare che Mauro (e altri come lui) va matto.

Ma con Mauro siamo fuori dal feticismo wetting, siamo in quello della pioggia dorata, anch’esso zeppo di sfumature, tra cui quella delle persone che smaniano nel vedere e sentire una donna che sul wc urina e dopo si asciuga con la carta igienica. Sono persone che cercano questa condivisione sessuale, visiva e sensoria, con chi con loro divide un atto intimo, e socialmente tabù.

Persone a cui però può succedere come a Nino, che mi dice che ha confidato alla sua compagna questa sua pisciosa passione, ricevendone disgusto e divieto. Lui ha deciso di soddisfare il suo feticismo trovandosi un’amante. Se anche tu una donna che ti porta con lei a farla in bagno non ce l’hai, con le app di incontri ci metti niente a scovare vagine fetish, piscianti e disponibili: attento però a non riportare a casa, a tua moglie, i panni sporchi da lavare.

