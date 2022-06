SOVRANO DISORDINE DI MALTA - DOPO LA MORTE DI FRA’ MARCO LUZZAGO, DI FATTO LA PIÙ ALTA CARICA DELLO STATO, PAPA FRANCESCO HA NOMINATO COME SUCCESSORE FRA’ JOHN T. DUNLAP - E FRA I CAVALIERI E' SUBITO BUFERA: COME E' POSSIBILE CHE LA SANTA SEDE DECIDA DI ANDARE CONTRO IL PRINCIPIO BASILARE DI AUTODETERMINAZIONE CHE APPARTIENE A UNO STATO SOVRANO, NOMINANDO UN NUOVO CAPO DI STATO A PROPRIO PIACIMENTO? - NON SOLO: DECIDERE ADDIRITTURA PRIMA DELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA FUNEBRE, LA NOMINA DI UN NUOVO LUOGOTENENTE COSTITUISCE "UNA MALACCORTA FORZATURA" – IL RUOLO DEL DELEGATO SPECIALE PONTIFICIO, CARDINALE TOMASI E QUELLE EREDITA' MILIONARIE...

Dagonews

FRA’ MARCO LUZZAGO

Tira brutta aria nel Sovrano Ordine di Malta. Nuove ed inaspettate scelte da Oltretevere hanno fatto letteralmente perdere la già molto esercitata pazienza a molti Cavalieri.

Con il Luogotenente di Gran Maestro Fra’ Marco Luzzago, che già si era visto prorogare il proprio Ufficio contrariamente a quanto stabilisce chiaramente la Carta Costituzionale Melitense (praticamente, l’equivalente della nostra Costituzione), non ancora seppellito (!) l’Ordine ha visto spodestato il Luogotenente ad Interim Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, Gran Commendatore dello SMOM (che è la prima Alta Carica, l’equivalente in termini di Dignità dello Stato, del Presidente del Senato).

Secondo la Legge (ancora questa scomoda Carta Costituzionale!), alla morte del Capo dello Stato (il Gran Maestro o, come in questo caso, il Luogotenente di Gran Maestro), è il Gran Commendatore che viene incaricato di un subentro ad interim per traghettare l’Ordine di Malta alle elezioni del proprio Capo di Stato.

fra marco luzzago 1

Ma oltre a questi atti, a dir poco discutibili sul piano costituzionale da parte di Papa Francesco, forse non proprio ben consigliato, è pensiero di molti Cavalieri che, decidere addirittura prima della celebrazione della Messa Funebre, la nomina di un nuovo Luogotenente costituisca di fatto una malaccorta forzatura.

In tempi di guerra come quelli che viviamo oggi, dove Papa Francesco ed il Suo Segretario di Stato chiedono tanto la Pace in Ucraina (che tutti vorremo), perché non vengono rispettate le leggi ed i principi giuridici proprio da chi giustamente li invoca, si chiedono in molti?!

Come ciò non bastasse, porre quale Luogotenente dell’Ordine Frà John Dunlop pone il quesito su come sia possibile che la Santa Sede decida di andare contro il principio basilare di autodeterminazione che appartiene a uno Stato sovrano, nominando un nuovo Capo di Stato a proprio piacimento?

bergoglio con fra marco luzzago

Il Cavaliere di Giustizia nominato da Papa Francesco è tra l’altro un Avvocato d’Affari Socio dello Studio Legale newyorkese Bartholow & Miller, e non risulta neanche essere in possesso dei requisiti previsti specificamente dalla Carta Costituzionale per poter essere eleggibile.

Sarebbe interessante capire cosa vi sia dietro questa scelta?

La volontà ed il desiderio di trattare lo SMOM come un subalterno giocando sulla fedeltà al Vicario di Cristo che l’Ordine stesso si pose quasi mille anni fa, per un operazione volta a

JOHN T. DUNLAP

incamerarne i beni per appianare le finanze d’oltre Tevere?!

Ma il Cardinale Tomasi non era coinvolto nella situazione che giunse anche ai clamori di Dagospia riguardo ad eredità milionarie?! È questo il merito in base al quale Francesco lo ha voluto porre quale Delegato Speciale Pontificio, dandogli poteri oltre quelli pur ampi di cui un Papa dispone?!

fra marco luzzago con bergoglio CARDINALE SILVANO M. TOMASI Cardinale Silvano Maria Tomasi fra marco luzzago fra marco luzzago 2