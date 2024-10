SPAGNA CON L'ACQUA ALLA GOLA - I FIUMI ESONDANO E VENGONO A GALLA I PEZZI DI MERDA – A VALENCIA GLI SCIACALLI SONO ENTRATI NEI CENTRI COMMERCIALI PER RUBARE PC TELEFONI E PROFUMI DI MARCA – LA POLIZIA HA ARRESTATO ALMENO 39 PERSONE CHE SI ERANO INTRODOTTE NELLE CASE DEGLI SFOLLATI PER ARRAFFARE TUTTO IL POSSIBILE… - LE NUOVE IMMAGINI DELLA DEVASTAZIONE DALL’ALTO – VIDEO

Saccheggi in centri commerciali a Valencia, a ruba pc e telefoni

alluvione valencia 4

(ANSA) - La Guardia Civil ha dovuto incaricare delle truppe di pattugliare i dintorni dei centri commerciali situati nelle zone colpite dalle piogge torrenziali a Valencia per evitare episodi di saccheggi dopo aver constatato che alcuni erano già avvenuti: lo confermano a El Pais fonti del Ministero degli Interni.

I furti si concentrano principalmente nei confronti degli esercizi commerciali che vendono apparecchiature elettroniche. "Cercano oggetti di alto valore e poco ingombranti da poter mettere negli zaini, come computer, telefoni cellulari o profumi di marca", spiega un poliziotto. Finora non ci sono informazioni che siano stati effettuati arresti.

alluvione valencia 5

La polizia arresta 39 persone a Valencia per i saccheggi

(ANSA) - Nelle ultime ore, la polizia nazionale ha arrestato 39 persone come presunti autori di atti di saccheggio nelle zone colpite dalle piogge torrenziali che hanno devastato la Comunità Valenciana, secondo i dati diffusi questo giovedì mattina dal Ministero degli Interni. Lo riporta El Pais. .

